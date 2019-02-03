"KATİL BARİYERLER" YERİNE "MOTORCU DOSTU BARİYERLER" YAPILIYOR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul (DHA)

Motosiklet camiasının "Katil Bariyer İstemiyoruz" sloganıyla başlattığı kampanya ses getirdi. İstanbul'da motosikletli sürücülerin talep ettiği bariyerlerin kurulumu başladı.

Motosiklet kazalarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak uzuv ve can kayıplarının yaşanmasıyla harekete geçen motosikletlilere bir çok ünlü destek verdi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan ile görüşmesinin ardından bir çok ilde motosikletlilerin talep ettiği bariyerlerin yapımına başlandı.

"140 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMA YAPILIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), D-100'de Haliç'ten Beylikdüzüne kadar motorcu dostu bariyer uygulamasına başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde esneme payı verilerek, motorcu dostu bariyerler kurdu.

İBB'nin D-100'de yaptığı çalışmaları takip ederek bariyer kurulumuna yardım eden Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "7 yıl süren mücadelelerimiz sonunda motorcu dostu bariyerler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Şu anda 140 kilometrelik alanda yapılan çalışmaların, daha çok riskli alanlarda da yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bu uygulamanın bütün illerde de örnek alınıp yapılması bir çok canın da kurtulmasını sağlayacaktır. Türkiye'de motosiklet kullanıcılarının sayısı 3,5 milyonu geçti. Motosikletler tüm dünyada medeniyetin göstergesi ve trafik sonunun çözümüdür. Motosikletler için daha güvenli bir ortam oluşursa daha çok insan motosiklete teşvik olacaktır ve trafik sorunu da azalacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da başlattığı çalışmalar bizi son derece memnun etti. Yıllardır süren mücadelemizin mutlu sonuna geldik" diye konuştu.