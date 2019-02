"KATİL BARİYERLER" YERİNE "MOTORCU DOSTU BARİYERLER" YAPILIYOR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul (DHA) Motosiklet camiasının "Katil Bariyer İstemiyoruz" sloganıyla başlattığı kampanya ses getirdi. İstanbul'da motosikletli sürücülerin talep ettiği bariyerlerin kurulumu başladı. Motosiklet kazalarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak uzuv ve can kayıplarının yaşanmasıyla harekete geçen motosikletlilere bir çok ünlü destek verdi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan ile görüşmesinin ardından bir çok ilde motosikletlilerin talep ettiği bariyerlerin yapımına başlandı.

"MOTORCULARIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞ OLACAK"

Ender Yıldız ise, "Geçmişte yaşanan kullanıcı hatası veya diğer faktörlerin dışında oluşan kazalar neticesinde biz motosiklet kullanıcılarının ölümüne sebep olan bariyerlerin güncellenmesi yönünde motosiklet kulüpleri olarak çeşitli organizasyonlar ve toplantılar yaptık 2018 sonunda temsilci heyet oluşturularak Ankara'da yetkililer ile görüşüldü. 2019 Ocak ayı itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere motosiklet dostu bariyerler yapılmaya başlandı. Şu an D-100 Metrobüs hattı komple tamamlanmak üzere, ardından virajlar ve riskli bölgeler yapılarak biz motorcuların can güvenliği sağlanmış olacaktır. Karayollarına bağlı TEM otoyolunda da çalışmalar başlamış ve uygulanmaktadır" dedi.

-TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde yapılan bariyerler

-Kurulan bariyere verilen esneme payı

-Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ile Röportaj

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

- Mottoman Moto Grup Başkanı Ender Yıldız'ın konuşması

- Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy D100'de yapılan çalışmaları takip etmesi ve çalışan belediye ekiplerine yardım etmesi

-Genel ve detay görüntüler