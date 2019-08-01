"Katil Fırat" cümlesi etkiledi, 62 yaşında dalgıç oldu

Fırat Nehri’nin geçtiği Elazığ’da, geçmiş yıllarda daha çok yaşanan, halen yaşanmaya devam eden boğulma vakaları nedeniyle "Katil Fırat" diye adlandırılmasından küçük yaşlarda etkilenen 5 çocuk babası Bahri Genç, 62 yaşında dalgıç oldu.

Baskil’in Akuşağı köyünde ikamet eden çiftçilik ve balıkçılıkla uğraşan 62 yaşındaki 5 çocuk babası Bahri Genç, çocukluk ve gençlik yıllarında bir çok kişinin Fırat Nehri’nde boğularak hayatını kaybetmesi nedeniyle, dalgıç olma hayali kurdu. Yaşam şartları nedeniyle bu hayalini uzun süre ertelemek zorunda kalan Genç, 2 yıl önce dalgıçlık eğitimi almaya başladı. Yakup Kılıç Olimpik Kapalı yüzme havuzunda eğitimlerini büyük ölçüde tamamlayan Genç, profesyonel dalgıç oldu. Eğitimlere torunlarıyla beraber gelen ve onlara da yüzme öğreten Bahri dede, adeta gençlere ise taş çıkartıyor.

"Arkadaşlarım boğuldu"

Her yıl çocukların Fırat Nehrinde boğulduğunu dile getiren 5 çocuk, 3 torun sahibi Bahri Genç, “Herkes ’katil Fırat’ diyordu. Bu beni çok etkiliyordu. Benim arkadaşlarım boğuldu. Daha sonra nehirde herkes alışsın diye balıkçılığa başladım, kendi imkanlarımla ufak bir tekne yaptım. Uzun yıllar balıkçılık yaptım. Balıkçılık esnasında çevremde boğulma olayları yine oldu. O zamanlar dalmaya daha merak sardım. Elazığ’da dalgıç yoktu. Mersin’den ve dışarıdan geliyorlardı boğulanları çıkartıyorlardı" dedi.