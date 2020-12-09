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  4. Katil ikizler: Oğlu öldü, baba yaralı taklidi yaparak kurtuldu

Katil ikizler: Oğlu öldü, baba yaralı taklidi yaparak kurtuldu

09.12.2020 12:46 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Narlıdere ilçesindeki ikiz kardeşler, iddialara göre borçlu olduğu Süleyman Fırat Can ve babasını silahla vurdu.

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki ikiz kardeşler, iddialara göre borçlu olduğu Süleyman Fırat Can ve babasını silahla vurdu. Saldırıda Süleyman Fırat Can yaşamını yitirirken, baba Muzaffer Can ölü taklidi yaparak hayatta kaldı.
Olay, 2 Kasım tarihinde Narlıdere ilçesi Altıevler Mahallesi’ndeki bir kır düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, birkaç ay önce Süleyman Fırat Can (28) isimli kişi, Serkan B. isimli şahıs aracılığıyla kır düğün salonunu kiralamak için işletme sahipleri ikiz kardeşler Harun-Hakan İ. ile görüşerek anlaştı. İddialara göre, daha sonra düğün salonunda yaşanan olaylar ve salonun kurşunlanması üzerine Süleyman Fırat Can, kiralamaktan vazgeçerek verdiği 30 bin TL parayı şahıslardan geri istedi. Harun-Hakan İ. kardeşler, masrafları gerekçe göstererek paranın bir kısmını ödeyebileceklerini söyleyerek Süleyman Fırat Can’ı kovdu.

Dehşet saçtılar: Baba ölü taklidi yaptı
Daha sonra Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can, konuyu çözmek için buluşmak istedi; ancak Harun-Hakan İ. kardeşler ve arkadaşları silahlarıyla birlikte geldi. Oğlu Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can’a ateş eden şahıslar, dehşet saçtı. Olay yerinde Süleyman Fırat Can hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulan baba Muzaffer Can ise ölü taklidi yaparak kurtuldu. Olay sonrasında ise Harun-Hakan İ. kardeşler ve Emre D. polisler tarafından yakalandı. 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

“Katillerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum”
Olayda oğlunu kaybeden ve eşi yaralı bir şekilde kurtulan anne Dilek Can, yaşananları anlattı. Oğlunu konuşmak için çağırdıklarını; ancak şahısların silahlarla buluşma yerine geldiğini anlatan acılı anne, şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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