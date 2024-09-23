Katil İsrail saldırılarına devam ediyor! Bu sabah Lübnan'ı vurdu: 100 ölü, 400 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

ORDU YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

300 HEDEF VURULDU

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

RESMİ AJANS DUYURDU

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla kişi yaralandı.

Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.