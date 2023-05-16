Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı! Akılalmaz savunma: 'Sıkı bağladığım için...'

Kan donduran olay, 9 Mayıs Salı günü merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked’in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı. Hasan C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOKMUŞ

Zanlının ortaya çıkan ifadesi ise pes dedirtti. Cinayeti kabul etmeyen Hasan C., "Çocuğu ben kaçırdım ve bodrum katına götürdüm. Burada çok sıkı bir şekilde bağladım. Ondan sonra aileden fidye istedim. Çocuğu ben boğmadım. Büyük ihtimalle sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür. Yani çocuğun öldüğünden benim haberim yok" ifadelerini kullandı.

Otopsi sonucuna göre ise boğularak öldürüldüğü belirlenen çocuğun cesedi, işlemlerin ardından defnedildi.

İHA

