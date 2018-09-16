Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

İşte size bunu test etmek için fırsat.

Sosyal medyanın konuştuğu bulmaca: Katil kim?

1 / 17 Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler, mantık yürütme yeteneğinizi ortaya çıkaracak 8 dedektif bulmacası. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

2 / 17 Ev sahibi George Smith Pazar gecesi öldürüldü. Cinayet sırasında evde 5 kişi vardı. George Smith'in eşi, aşçı, uşak, hizmetçi ve bahçıvan. Her biri dedektife cinayet anında ne yaptıklarına dair şu ifadeleri verdi: - Bayan Smith şöminenin yanında kitap okuyordu. - Aşçı mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. - Uşak evin salonunu düzenliyordu. - Hizmetçi bulaşıkları yıkıyordu. - Bahçıvan ise çiçekleri suluyordu. Bu ifadeler ışığında katil kim?

3 / 17 Dedektif hastanedeyken bir adamın çığlık çığlığa hastaneye girdiğini duyar: "Birisi eşimi vurdu." Dedektif ne olduğunu sorduğunda, adam (Bay Clark) işteyken hizmetçinin kendisini aradığını; 'çok kötü bir şey olduğunu ve eşinin şimdi hastanede yoğun bakımda tutulduğunu' söylediğini anlatır. Bu ifadesinin ardından dedektif hemen Bay Clark'ı cinayete teşebbüsten tutuklar. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?

4 / 17 Milyoner bir adam evinde alnından vurulmuş halde bulunur. Dedektif olay sırasında evde olan milyonerin 3 oğluyla konuşur. -Jack, o gece babası ve John ile resmi bir davette olduklarını eve birlikte döndüklerini, önce babasının sonra John ile kendisinin salona girdiğini, babasının merdivenlere yöneldiği sırada kardeşi James'in salona girdiğini ve babasını vurduğunu anlatır. -John, kardeşi Jack'in söylediklerini onaylar. -James ise o gece arkadaşında olduğunu eve döndüğünde babası ölmüş halde bulduğunu anlatır. Bu ifadeler altında katil kimdir ve dedektif hangi ipucuyla olayı çözmüştür?

5 / 17 Bu üç evden birinde kaçak bir mahkum saklanıyor. Dedektif drone yardımıyla bölgenin fotoğrafını çektiğinde mahkumun hangi evde saklandığını tespit etti. Mahkum hangi evde ve dedektif bunu nasıl tespit etti?

6 / 17 Bay ve Bayan Clyde, tatil için bir dağa tırmanışa gidiyorlar. Ancak Bay Clyde eve tek başına dönüyor ve polise gidip karısının tepeden düşerek öldüğünü söylüyor. Ertesi gün dedektif katil olarak Bay Clyde'ı tutukluyor. Bay Clyde dedektife olayı nasıl çözdüğünü sorduğunda, sadece seyahat acentasını arayıp bazı bilgiler aldığını söylüyor. Dedektif cinayeti çözmek için seyahat acentasına ne sormuş olabilir?

7 / 17 Dedektif bir sabah eşiyle tartışır ve cep telefonu ya da anahtarlarını almadan evden çıkar. Akşam eve döndüğünde bir polis memuru, korkmuş karısı ve yerde yatan ölü bir adamla karşılaşır. Eşi olayı şöyle anlatmaktadır: "Salonda oturuyordum. Kapının sesini duydum. Kapıyı açtığımda hırsız üzerime çullandı ve ben kargaşada onu bıçakladım. " Bu ifadenin ardından dedektif polise karısının kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ve onu tutuklamasını söyler. Dedektif karısının onu öldürmek istediğini nasıl anlamıştır?

8 / 17 Bir adam polise işten eve döndüğünde karısının cesediyle karşılaştığını anlatır. İfadesine göre, karısı onun silahını bulmuş ve kendini öldürmüştür. Ancak polis küçük bir detayla adamın yalan söylediğini fark eder. Polisin yalan ifadeyi çözdüğü bu detay nedir?

9 / 17 Mary ve Ben 4 arkadaşıyla birlikte yaşamaktadır. Bir gün Mary eve gelir ve Ben'in öldürülmüş olduğunu görür. Dedektif olay yerine geldiğinde Mary ve Ben'in birlikte yaşadığı 4 arkadaşını sorgular: -Mia, 2 saat önce eve geldiğini ve eve geldiğinden beri mutfakta olduğunu söyler. -John bütün gün bahçede kitap okuduğunu söyler. -Jennifer son 3 saattir havuzda yüzdüğünü söyler. - Jane odasında resim yaptığını söyler. Dedektif herkesin ellerini kontrol eder ve kimin yalan ifade verdiğini, cinayeti kimin işlediğini çözer. Ben'in katili kimdir?

10 / 17 Katil aşçı. Çünkü cinayet Pazar gecesi yaşandı ve gece kahvaltı hazırladığını söyleyen aşçı yalan söylüyordur.

11 / 17 Hizmetçi sadece 'çok kötü bir şey olduğunu' söylediği halde Bay Clark ifadesinde eşinin silahla vurulduğu ayrıntısını vermiştir. Hastaneye yeni gelen Clark'ın bu ayrıntıyı bilmemesi gerekiyordu.

12 / 17 Katil ve Jack ve John kardeşler. Çünkü kardeşleri James, salona girdiğinde çoktan merdivenlere yönelmiş babasını, alnından değil ancak ensesinden vurabilirdi. Oysa babaları alnından vurularak öldürülmüştü.

13 / 17 Mahkım 'A' evinde saklanıyor. Çünkü araba kolay kaçabilmek için yolun hemen yanına park edilmiş halde.

14 / 17 Dedektif seyahat acentasını arayarak Bay ve Bayan Clyde'ın bilet bilgilerini sormuştur.

15 / 17 Dedektifin karısı onu öldürmeyi planlıyordu. Çünkü kapıyı elinde bir bıçakla açmıştır.

16 / 17 Adamın belindeki boş silah kılıfı yalanını ele vermiştir. Çünkü eğer silahını evde bıraktıysa silah kılıfını beline neden takmasının bir anlamı yok.