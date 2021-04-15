Katil koca kan donduran itiraf: Öldüğünü anlamama rağmen...

Gözyaşlarını tutamayan Cemile Kaya, kızının evliliğini ve başına gelenleri şöyle anlattı:

"Kızım Tanju Acar ile kaçarak evlendi. 15 yaşındaydı kızım, o dönemde Kumluova Ortaokulu'nda öğrenciydi. Okuldan kaçırdılar. Biz yaşı küçük olduğu için evlenmesine izin vermedik. Ancak kızım da 'Kendimi öldürürüm' diyerek evlenmek istedi. Bunun üzerine izin vermek zorunda kaldık. Düğün yaptılar ancak resmi nikah kıyamayıp, bir süre nikahsız yaşadılar. Resmi nikahları yaşı dolunca yapıldı. Kızım bana sürekli eşi Tanju Acar'ın kendisini darbettiğini, öldüreceğini anlatıyordu. Kumluova'dan beni telefonla arayıp, kızımın yerlerde sürüklenip, darbedildiğini anlatıyorlardı. Sonunda kızım Tanju Acar'dan kurtulmak için boşanma davasını açtı. Sosyal medyada sahte hesaplar açıp, kızıma mesajlar gönderiyormuş. Kızım bunları bana anlatırdı. Mesajları gönderen kişinin Tanju olduğunu biliyordu. Kızımı aldatmakla suçluyorlardı. Hepsi yalan çıktı."

'KIZIMI GENÇ YAŞTA ÖLDÜRDÜ, ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE ÇÜRÜSÜN'

Selvan'ı öldüren Tanju Acar'ın cinayeti planladığını cezaevinde birine anlattığının ortaya çıktığını hatırlatan anne Kaya, "Kendisi akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor alıp, cezaevinden çıkmayı planlamış. Ama cezaevinde kızımı öldürmeyi planladığı olayı yanındaki kişiye anlatmış. Kızım eşinin yanında mutlu değildi. Kızımın yanına gittiğimde benimle konuşmasına bile izin vermiyorlardı. Derdi çoktu ama anlatamadı. Öldürülmeden 1 yıl önce de yaşadığı şiddet nedeniyle hap içerek intihara bile kalkışmış. Kızımı hunharca öldürdüler. Kızım benim gözümde hiç büyümedi. Genç yaşta öldürdüler. 6 aydır kızımın montunu okşuyorum. Ufacıktı kendisini de çocukları da ufacıktı. Kızımı toprak ettiler. Ben kızıma bunu yapan kişinin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ömür boyu cezaevinde çürüsün. Kafasını duvarlara vura vura ölsün" diye konuştu.