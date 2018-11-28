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Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Sarıyer'deki evinde yaklaşık iki ay önce 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan 83 yaşındaki sanık Bilal Aksakal´ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, ağlayarak ifade veren sanık Aksakal, "O an hayvanlığım tuttu, sanki içimde robot varmış gibiydi, bıçağı alıp tek hamle yaptım, sapladım" dedi.

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Bilal Aksakal tutuklu olarak getirildi. Duruşmada maktul eş Esme Aksakal´ın ablası Sabire Alaca ve kardeşi Saadet Olcay da şikayetçi olarak hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, eşiyle Almanya´da yaşadıklarını Türkiye´ye gelip gittiklerini anlatan sanık Bilal Aksakal, savunmasında eşinin bir kişiyle mesajlaştığı iddiasında bulundu. Eşinin Çanakkale'ye gitmek istediğini de söyleyen Aksakal, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladığını anlatırken, "O an hayvanlığım tuttu, sanki içimde robot varmış gibiydi, bıçağı alıp tek hamle yaptım, sapladım" dedi.

'HAYVANLIK ETTİM'

Daha sonra söz verilen maktul Esme Aksakal'ın kız kardeşi Saadet Olcay da "Eniştem Bilal Aksakal ile ablam Esme arasında geçimsizlik vardı. Ablam şiddet görüyordu" dedi. Ablasının kendisine, sosyal medyada yazışmalar yaptığını belirterek, 'Bu yaştan sonra rahat etmek istiyorum, yeteri kadar çektim. Boşanmak istiyorum, gidip kendisine de söyleyeceğim' dediğini de söyleyen Saadet Olcay, "Şikayetçiyim" dedi.

Maktul Esme Aksakal'ın yeğeni Nezahat Gürkaya da tanık olarak dinlendi. Gürkaya "Sanık ile teyzem Esme arasında anlaşmazlıklar vardı. Ben yaklaşık 1 yıl Almanya´daki evlerinde kaldım. Bilal Aksakal'ın teyzem Esme'ye şiddet uyguladığına bizzat şahit oldum. Esme'nin sosyal medyada başkalarıyla mesajlaştığını söylemedi, bununla ilgili bilgim yoktur. Ancak Bilal'in küçük kızı babasının annesini ölümle tehdit ettiğini, 'Seni Almanya'da mı öldüreyim, Türkiye'de mi öldüreyim' dediğini anlattı" dedi.

Telefon kayıtlarının ve mesaj dökümlerinin incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Bilal Aksakal'ın tutukluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer kadın cinayeti

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