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Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet

04.03.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Milas’ta 60 yaşındaki Nazife Gedük’ün eşi tarafından başından vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili görülen dava, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Milas’ta 60 yaşındaki Nazife Gedük’ün eşi tarafından başından vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili görülen dava, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. Katil zanlısı koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen Temmuz ayında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Caddesi’nde Mehmet Salih Gedük (60), evde bulunan tüfekle eşi Nazife Gedük’e ateş etti. Olayda Nazife Gedük yaşamını yitirirken katil zanlısının suç aleti silahla birlikte Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayın davası Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Cinayet duruşmasında karar çıktı. Katil zanlısı koca Mehmet Salih Gedük, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karar sonrası yazılı bir açıklama yapan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin açıklamasında, “Fail koca Mehmet Salih Gedük, işlediği suçu hafifletmek ve alacağı cezadan kurtulmak için her ne kadar katlettiği kadını suçlamaya çalışsa da, Bodrum Ağır Ceza Mahkeme heyeti bu suçlamalara itibar etmeyip sanığa indirim hükümleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Suç eyleminin niteliği ve kapsamı nedeniyle bu karar ile gerçek adaletin sağlanmış olduğu bir mahkeme kararı elde edilmiş oldu” dedi.

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