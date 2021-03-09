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Katil mantar: 50 yılda 90 türü yok etti!

09.03.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Katil mantar: 50 yılda 90 türü yok etti!

50 yılda 90 türü dünya üzerinden silen ölümcül kitrid mantarı 500'den fazla türü tehdit ediyor. Sadece hayvanları etkileyen katil mantarla mücadelede ise Kosta Rika'nın yağmur ormanlarında bir umut doğdu.

50 yılda 90 hayvan türünü yok etti, 501 türe büyük zarar verdi.

Avustralyalı bilim insanları, 30 yıl öncesine kadar varlığı bile bilinmeyen "katil mantar" ile mücadele etmeye çalışıyor.

Semender ve kurbağa türlerini kasıp kavuran chytrid (kitrid) mantarı, ekoloji tarihinde bilinen en ölümcül patojen olarak nitelendiriliyor.

Araştırma ekibi, "Kitrid mantarları normalde toprakta ve suda yaşıyor buradaki ölü organik maddeleri parçalayarak hayatta kalıyorlar. Bu mantar, amfibi türlerinin derisine saldırıyor, tuz ve su seviyelerini düzenlemelerini önlüyor; kalpleri duran hayvanlar sonunda ölüyor" dedi.

İlk kez 1993 yılında keşfedilen ancak kurbağa türlerine etkisi 2019 yılındaki bir araştırma ile ortaya çıkan katil mantarla mücadele etmek içinse bir umut doğdu.

Kosta Rika'daki kurbağaların mantara karşı kısıtlı bir bağışıklığı olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları çalışmanın amacını, "Buradaki kurbağaların vücudunda mantar enfeksiyonuna karşı koruma sağladığını düşündüğümüz bir bakteri bulunuyor.

Amacımız bu bakteriyi laboratuvar ortamında incelemek" ifadeleriyle açıkladı.

Bilim insanları bakteri sayesinde sürüngen ve kurbağaları enfeksiyona karşı korumak için bir aşı geliştirebileceklerini söylüyor.

Araştırmacılar katil mantar kontrol altına alınmazsa, yüzlerce türün daha yok olabileceği uyarısında bulunuyor.

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