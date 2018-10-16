Katil robotlar artık daha rahat iz sürece

Dünyada ses getiren videoda, yerde sürünerek ilerleyen robotun kendini yükseltip demir basamakları bir bir tırmandığı görülüyor. Daha önce hiçbir robotun yapamadığı bu hareket yılan robotla hayata geçirilmiş oldu. Ancak bu robot şu anda dışarıdan kablo yardımıyla aldığı elektrik gücüyle çalışabiliyor. İlerleyen zamanlarda robotun kablo bağlantısı olmadan da hareket ettirilmesi amaçlanıyor.

Ondan kaçmak imkansız

1 / 16 Her geçen gün gelişen teknolojinin son ürünü görenlerin ağzını açık bıraktı. Katil robot tartışmalarını duyduğumuz şu günlerde eğer bu tür robotlardan merdivenle kaçıp kurtulurum diyorsanız boşuna ümitlenmeyin! Çünkü yılan şeklinde olan bu robot diğer hiçbir robotun yapamadığı yapıyor.

2 / 16 Hem de sadece saniyeler içinde! Önce yavaş yavaş merdiveni sarıyor, daha sonra adım adım merdivenin çubuklarına sarılıyor.

3 / 16 Daha sonra kendini yükseltip diğer çubuğa yükseliyor ve onu da sarıyor. Tüm bunları saniyeler içinde yapıyor ve merdiven ne kadar yüksek olursa olsun saniyeler içinde kendini tepede buluyor!

4 / 16 Japonya'da geliştirilen bu özel yılan robot, tüm eklemlerini kontrol edebiliyor ve istediği şekle girip ilerleyebiliyor. Peki Japon mühendisler böylesi bir 'yılan'ı neden geliştirdi?

5 / 16 Bu sorunun yanıtı gizli tutuluyor.

6 / 16 Şimdilik elektriğini dışarıdan alan robot, kablo yardımıyla çalışıyor.

7 / 16 Ancak geliştirilme aşamasında olan bu robotun ilerleyen zamanlarda kablosu olmayan modellerini de göreceğiz gibi görünüyor.

8 / 16 Basamakları tek tek çıkabilen robot rahatlıkla inmeyi de başarıyor.

9 / 16 İşte görüntüleri...

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