Katil Semih Çelik cinayetin tasarısını karakalem çizmişti! Dikkat çeken yeni objeler bulundu

Dün yaşanan kan dondurucu vahşet sonrası Türkiye adeta yasa boğulmuştu. 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmüş ardından da Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etmişti. Yaşanan korkunç olay sonrası detaylar peşi sıra gelmeye devam ediyor.

KARAKALEM ÇİZİM ŞOKE ETMİŞTİ

Fatih'in Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda cani katil Semih Çelik'in katliam sonrası evinde arama yapılmıştı.

Aramada korkunç bir karakalem çizimine rastlanıldı. Çelik'in cinayetin tasarısını karakalem olarak resmettiği ortaya çıkmıştı.

KATLİAM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Tüyler ürperten olaydan 1 sene önce Semih Çelik'in kaydettiği videoda İkbal Uzuner hakkında korkunç ifadelerde bulunduğu görülmüştü. Çelik o anlarda şu ifadelerde bulunmuştu:

"Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını! Bekledim. Apartmanın altında bekledim, takip ettim. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey!"

BABASI CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Öte yandan iki kadını öldüren Semih Çelik'le ilgili olarak ailesi cenaze töreni düzenlemedi. Semih Çelik'in babası tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Çelik'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

DİKKAT ÇEKEN OBJELER

Ekol Tv'nin haberine göre, katil Semih Çelik'in evinden çıkan farklı objeler de oldu. O objeler sosyal medyada dikkat çekti.