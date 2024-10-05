HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Katil Semih Çelik cinayetin tasarısını karakalem çizmişti! Dikkat çeken yeni objeler bulundu

Katil Semih Çelik cinayetin tasarısını karakalem çizmişti! Dikkat çeken yeni objeler bulundu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.10.2024 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te dün iki kadını katleden ve ardından kendisini Edirnekapı surlarından atarak intihar eden katil Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda karakalemle çizilmiş bir resim bulunmuştu. Bugün yapılan aramalarda ise Çelik'in evinden dikkat çeken bazı objeler daha ortaya çıktı.

Dün yaşanan kan dondurucu vahşet sonrası Türkiye adeta yasa boğulmuştu. 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmüş ardından da Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etmişti. Yaşanan korkunç olay sonrası detaylar peşi sıra gelmeye devam ediyor.

Screenshot_12

KARAKALEM ÇİZİM ŞOKE ETMİŞTİ

Fatih'in Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda cani katil Semih Çelik'in katliam sonrası evinde arama yapılmıştı.

Screenshot_13

Aramada korkunç bir karakalem çizimine rastlanıldı. Çelik'in cinayetin tasarısını karakalem olarak resmettiği ortaya çıkmıştı.

Screenshot_14

Screenshot_18

KATLİAM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Tüyler ürperten olaydan 1 sene önce Semih Çelik'in kaydettiği videoda İkbal Uzuner hakkında korkunç ifadelerde bulunduğu görülmüştü. Çelik o anlarda şu ifadelerde bulunmuştu:

dfew

"Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını! Bekledim. Apartmanın altında bekledim, takip ettim. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey!"

Screenshot_20

BABASI CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Öte yandan iki kadını öldüren Semih Çelik'le ilgili olarak ailesi cenaze töreni düzenlemedi. Semih Çelik'in babası tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Çelik'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

c

DİKKAT ÇEKEN OBJELER

Ekol Tv'nin haberine göre, katil Semih Çelik'in evinden çıkan farklı objeler de oldu. O objeler sosyal medyada dikkat çekti.

v

x

z

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
katliam Semih Çelik
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.