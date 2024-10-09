Katil Semih Çelik'in annesi İkbal'in ailesine sitem etti: Ben elimden geleni yaptım ama oğlumu hiç rahat bırakmadı

Türkiye 19 yaşındaki cani genç Semih Çelik'in yaşıtları Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesini konuşuyor. Edirnekapı surlarındaki görüntüler tüm ülkeyi derinden sarstı. Katilin annesi Hafize Çelik hem oğlu hem de oğlunun katlettiği İkbal Uzuner hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

KAFASINI KESTİ, ANNESİNİN ÖNÜNE ATTI

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında tüyleri diken diken eden görüntülere tanık oldu. 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldüren Semih Çelik, yine yaşıtı olan İkbal Uzuner'i de surlarda vahşice öldürdü. Cani genç, İkbal Uzuner'in kestiği kafasını aşağıdaki anne Uzuner'in önüne attı.

"ÇOCUĞUM İNTİHARA EĞİLİMLİYDİ AMA BU ŞEKİLDE ASLA TAHMİN ETMEZDİM"

Katil Semih Çelik'in annesi sessizliğini bozdu, Atv Haber'e konuştu. "Benim çocuğum intihara eğilimliydi" diyen anne Hafize Çelik şunları anlattı:

"Herkes bize kızıyor. Ya ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını... Kendine yapsaydı, onlara yapmasaydı ya! Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim.

"BEN ELİMDEN GELENİ YAPTIM AMA İKBAL OĞLUMU HİÇ RAHAT BIRAKMADI"

İntihar etmişti ama ben böyle bir şey yapacağı asla aklıma gelmezdi. Benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı.

"OĞLUM O VİDEOYU GÖNDERDİKTEN SONRA İKBAL'İ NASIL HALA İSTANBUL'DA TUTUYORLAR?"

2021 yılında "Gözlerini oyacağım" dediği videoyu ona göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler.

"ÇOCUĞUMA GÜVENMEDİĞİMİ SÖYLEDİM, 'KAYBOLUN ORTADAN' DEDİM"

Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım. İnanın, çok uyardım. Önlem almaları için 'Kaybolun ortadan' dedim. "Benim çocuğum 'Yapmam, görüşmem' der, görüşür" dedim. "Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil" dedim. Onlar da eve yeni taşındıklarını söylediler, nasıl şey yapacaklarmış... Dedim ki 'Çocuğunuz mu önemli eviniz mi?'"

Anne Çelik, İkbal Uzuner'le oğlunun daha önce birlikte hayatlarına son vermek için plan yaptıklarını da söyledi:

"İlk intihar etmişti, 3 sene önce. Beraber intihar edeceklerdi. Sonra İkbal vazgeçti, Semih de kalbine bıçak sapladı. Benim oğlum 15 gün Çapa'da yattı. İkbal kendi de intihar etti geçen sene, Eyüp SSK'da raporları var. Bize telefon geldi; oğluma da bana da ayrı ayrı telefon geldi."

Annesinin anlattığına göre katil Semih Çelik dehşetten dakikalar önce annesiyle telefonda konuştu. Hatta o sırada yanında katledilen diğer genç kız Ayşenur Halil de vardı.

"Yatakta uzanır gibi oturuyordu. 'Ne yapıyorsun oğlum?' dedim. 'Ne yapayım Hafize. Ayşenur var, lavaboda' dedi. Dedim 'Çağır, gelsin.' Dedi ki 'Çıktı ama senden çekiniyor.' Dedim ki 'Oğlum benden niye çekiniyor? Ben de ondan çekiniyorum.' Geldi, Ayşenur'la selamlaştık, nasılsınız, iyi misiniz diye. Sonra 'Görüşürüz Hafize' dedi, o kadar. Ben ondan öyle bir şey sezmedim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır