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Katil torun anne ile babasının ayrılmasından babaannesini sorumlu tutmuş

21.01.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Denizli’de babaannesini tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki torunun, anne ile babasının ayrılmasından sorumlu tuttuğu için cinayeti işlediği iddia edildi.Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokak’ta meydana geldi.

Denizli’de babaannesini tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki torunun, anne ile babasının ayrılmasından sorumlu tuttuğu için cinayeti işlediği iddia edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan annesi Fatma Uymaz ile birlikte Isparta’da yaşayan Mahmut Bodur (19), askerlik için para biriktirmek amacıyla 4 ay önce babası Mevlüt Bodur’un yanına yerleşti. Babasının çalıştığı tekstil fabrikasında işe başlayan Mahmut Bodur ile Honaz ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce kendilerini ziyarete gelen babaannesi Hatice Bodur (73) arasında tartışma çıktı. Ev sahibi babanın işte olduğu zaman diliminde yaşanan tartışma sonucu öfkesine yenik düşen genç silahla babaannesini öldürdükten sonra suç aletiyle birlikte Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Babaanne Hatice Bodur’un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada katil zanlısı torunun 6 el ateş ederek cinayeti işlediği belirlendi.

Cinayet zanlısı Mahmut Bodur’un, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadesinde, bir anlık kızgınlık ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ailenin komşuları ise Mahmut Bodur ve babaanne Hatice Bodur’un sürekli kavga ettiklerini, delikanlının babaannesini, anne Fatma Uymaz ile baba Mevlüt Bodur’un ayrılmalarından sorumlu tuttuğunu iddia etti.

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