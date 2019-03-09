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Katil zanlılarından "Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki kardeş 5 ay sonra yakalandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki kardeş 5 ay sonra yakalandı. Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu tarlada yakalanan zanlılar, "Siz niye yoruldunuz, biz teslim olmayı düşünüyorduk" dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2018 tarihinde Ceyhan’ın Türlübaşı Mahallesi 685 sokakta yüzünü kar maskesi ile kapatmış iki kişi, Zeydan Çalış isimli şahsı silah ile vurarak öldürüp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin ardından olayın çözülmesi için özel ekip kurdu. Özel ekip, önce cinayeti işleyen ve yüzleri kapalı olan şahısların isimlerini belirlemek için çalışma başlattı. Polis, olay yeri ve etrafında yaptığı yüzlerce güvenlik kamerası incelemesinin ardından zanlıların Muhammet Akın G. ile Kerim G. adlı kardeşler olduğunu saptadı. Polis, katil zanlılarının isimlerini belirledikten sonra zanlıları saklandıkları yerde yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda zanlıların Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesinde olduğu ve burada tarım işçisi gibi çalıştıkları belirlendi. Polis, hemen mahalleye bir ekip çıkartıp zanlıların bulunduğu tarlaya baskın yaptı ve yakalandı. Zanlılar, polisi karşısında görünce "siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" dedikleri öğrenildi. Ancak zanlıların polise yakalanmamak için 5 ayda yaklaşık 50 yer değiştirdiği saptandı.
Zanlılar, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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