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Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

Batman’da iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan zanlı, saklandığı evde 10 yıl aradan sonra yakalandı.Batman’ın Gercüş ilçesi Nurlu köyünde 20 Mayıs 2009 tarihinde iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan, ’Kasten adam öldürme ve vahim nitelikli ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma-bulundurma’ suçundan aranan A.O.

Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı

Batman’da iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan zanlı, saklandığı evde 10 yıl aradan sonra yakalandı.
Batman’ın Gercüş ilçesi Nurlu köyünde 20 Mayıs 2009 tarihinde iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan, ’Kasten adam öldürme ve vahim nitelikli ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma-bulundurma’ suçundan aranan A.O. isimli şüpheli şahıs, dün Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu saklandığı evde yakalandı.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, şahsın saklandığı evde yapılan aramada, olayda kullandığını beyan ettiği ruhsatsız 1 bir adet Kalaşnikof, tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 28 adet mermi ele geçirildiği belirtildi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sağlamak maksadıyla yürütülen emniyet ve asayiş görevlerine devam edecektir" denildi.

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