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Katil zanlısı 50 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 50 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, 50 güvenlik kamerası incelenerek yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde önceki gün ağabeyi Özkan B'yi (38) aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen firari Mehmet A.B'yi (26) yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekip, kaçış istikametindeki 50 güvenlik kamerası görüntülerini tarayarak zanlının olay yerine yaklaşık 8 kilometre uzaktaki merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ne giriş yaptığını ve buradaki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlı Mehmet A.B'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, olay günü kendisi ve ağabeyinin alkollü olduğunu, bir anda aralarında kavga çıktığını ve ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öne sürüldü.

Zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tahsilli Mahallesi'nde 19 Mart'ta aralarında husumet bulunduğu belirtilen kardeşler Mehmet A.B. ile Özkan B. arasında sokakta yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Mehmet A.B, ağabeyini bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Ağır yaralanan Özkan B, çevredekilerce otomobille götürüldüğü özel bir hastanedeki müdahalenin ardından sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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