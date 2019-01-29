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Katil zanlısı baba tutuklandı, öldürdüğü damadı ve dünürü toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 05:01 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü için babaevine dönmesi nedeniyle çıkan tartışmada, damadı ile dünürünü öldüren Vahit Er tutuklandı, oğlu Duran Er adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katil zanlısı baba tutuklandı, öldürdüğü damadı ve dünürü toprağa verildi

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü için babaevine dönmesi nedeniyle çıkan tartışmada, damadı ile dünürünü öldüren Vahit Er tutuklandı, oğlu Duran Er adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Er ailesinin kızı Hümeyra (18), iddiaya göre yaklaşık 7 ay önce ailesinden gizlice kaçarak, Mahsun Şengül ile evlendi. Buna kızan Er ailesinin fertleri, düğüne gitmeyip tepki gösterdi. Hümeyra Şengül yaklaşık 1 hafta önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek babasının evine döndü. Kızının koca şiddetine uğrayıp, kendi evine dönmesi üzerine Vahit Er, yanına oğlu Duran Er'i de alarak, olayı konuşmak için dünürlerinin evine gitti. Burada Vahit Er, damadı Mahsun ile onun babası Ömer ve kardeşi Fatih Şengül arasındaki konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Vahit Er'in, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı ateşte damat Mahsun ve onun babası Ömer hayatını kaybetti. Fatih Şengül ağır yaralanırken, ailenin 2 ferdi de saçmaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.
Olayın ardından Vahit Er ve oğlu Duran Er polis ekiplerince gözaltına alındı. Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından baba ve oğlu geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Çorlu Çevik Kuvvet ekipleri ile Çerkezköy ve Kapaklı emniyeti adliye önünde gün boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Baba Vahit Er çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Duran Er ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BABA VE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öte yandan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ömer Şengül ve Mahsun Şengül, yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Şengül ve oğlu Mahsun Şengül Kapaklı Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı’nın da katıldığı cenaze töreninde, acılı aile ve yakınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

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Katil zanlısı baba tutuklandı, öldürdüğü damadı ve dünürü toprağa verildiKatil zanlısı baba tutuklandı, öldürdüğü damadı ve dünürü toprağa verildiKatil zanlısı baba tutuklandı, öldürdüğü damadı ve dünürü toprağa verildiKatil zanlısı baba tutuklandı, öldürdüğü damadı ve dünürü toprağa verildi

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