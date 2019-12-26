Katil zanlısı, bıçakladığı gencin ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sahilde alkol alırken tartıştığı bir grup arasında bulunan 21 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık, öldürdüğü gencin arkadaşlarının kurbanı olduğunu söyledi.

Olay, 2 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gölcük Değirmendere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde 3 arkadaşı ile alkol alan Müslüm A. (25), tuvaletini yapmak için bir ağacın yanına gitti. Bu sırada Müslüm A.’yı gören bir grup, rahatsız olduklarını söyleyerek şahsı uyardı. Bunun üzerine Müslüm A. ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Müslüm A. cebinden çıkardığı bıçakla Çağatay Burak Atay (21) bıçakladı. Müslüm A. sahilde bulunan vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Müslüm A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı hakim karşısına çıkartıldı

Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu cinayet zanlısı Müslüm A., Atay’ın babası Hasan Atay, taraf avukatları ve Atay’ın hayatını kaybettiği olay anını gören şahıslar duruşmada hazır bulundu. Duruşma Müslüm A.’nın savunma yapması ile başladı. Duruşmada söz verilen sanık Müslüm A., pişman olduğunu söyleyerek, “O akşam 3 arkadaşım ile birlikte alkol almak için sahilde buluştuk. Sahilde birlikte alkol alıyorduk. Tuvalet olmadığı için arkadaşlarımdan uzaklaşarak bir ağacın yanında tuvaletimi yaptım. Tuvaletimi yaptığım yerin 50 metre ilerisinde bulunan bir kalabalık grup vardı. İçlerinden birisi, ‘Şerefsiz neden buraya köpek gibi tuvaletini yapıyorsun’ diye bana hakaret etti. Ben arkadaşlarımın yanına döndüm. Sonra bu konuyu konuşmak istedim. Şahısların yanına gittiğimde birisi bana vurmaya başladı. Yere düştüm. O anda kendimi savunmak için inşaatta kullandığım bıçağı savurmaya başladım” dedi.