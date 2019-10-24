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Katil zanlısı emekli polis tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, köy kahvesinde tartıştığı Selahattin Arıkan'ı (50), vurarak öldüren emekli polis Şemsettin Akel (60) tutuklandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, köy kahvesinde tartıştığı Selahattin Arıkan'ı (50), vurarak öldüren emekli polis Şemsettin Akel (60) tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çiftehan Köyü'nde meydana geldi. Köy kahvesinde karşılaşan emekli polis Şemsettin Akel ile zihinsel engelli Mesut Arıkan ve ağabeyi Selahattin Arıkan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis, tabancasını çekip, Arıkan kardeşlere kurşun yağdırdı. Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirilen Selahattin Arıkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Arıkan'ın durumunun ise ağır olduğu bildirildi.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra gözaltına alınan Şemsettin Akel ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Selahattin Arıkan, bugün Çiftehan köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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