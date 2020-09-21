Katil zanlısı eski başkan adliyeye çıkarıldı

Sinop’ta tartıştığı Atıf Argun’u tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına bulunan eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gelincik Mahallesi deniz kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında alacak-verecek davası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun’a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atıf Argun bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tedavisi tamamlanan katil zanlısı Zeki Yılmazer, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

