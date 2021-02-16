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  4. Katil zanlısı ev kiralamaya çalışırken yakalandı

Katil zanlısı ev kiralamaya çalışırken yakalandı

16.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de 2002 yılında suç örgütü lideri Adnan Öcal’ı öldürdüğü iddiası ile hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Kartal, Beylikdüzü’nde ev kiralamaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Suç örgütü lideri Ali Kartal, 2002 yılında Kadıköy’de mafya lideri Adnan Öcal’ı öldürdüğü iddiası ile 9 adamı ile birlikte gözaltına alınmış, 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Kadıköy’de 2002 yılında suç örgütü lideri Adnan Öcal’ı öldürdüğü iddiası ile hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Kartal, Beylikdüzü’nde ev kiralamaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suç örgütü lideri Ali Kartal, 2002 yılında Kadıköy’de mafya lideri Adnan Öcal’ı öldürdüğü iddiası ile 9 adamı ile birlikte gözaltına alınmış, 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra da 7 ayrı olaya karıştığı tespit edilen Ali Kartal hakkında Adnan Öcal’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 20 yıl 2 ay hapis cezası veridi. Cezasının onanmasının üzerine firar olduğu tespit edilen Ali Kartal Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Beylikdüzü’nde yakalandı. Zanlının Beylikdüzü’nde bir emlakçıyla kiralık ev bakarken polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Madem tutuklayacaktınız başta niye serbest bıraktınız" dedi

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