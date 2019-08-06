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Katil zanlısı sapık çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i 6 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Murat Ç’nin daha önceden 2 farklı olayda küçük yaşta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.2013 yılında Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunu otomobile zorla bindirerek cinsel tacizde bulunduğu, 2017 yılında Yeni Mahallede 16 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ve bu davalardan yargılandığı ortaya çıktı.

Katil zanlısı sapık çıktı

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i 6 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Murat Ç’nin daha önceden 2 farklı olayda küçük yaşta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
2013 yılında Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunu otomobile zorla bindirerek cinsel tacizde bulunduğu, 2017 yılında Yeni Mahallede 16 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ve bu davalardan yargılandığı ortaya çıktı. 2013 yılındaki olaydan tutuksuz yargılanırken, 2017 yılında ise Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozarak şahsın beraatına karar verdiği öğrenildi.
Taciz haberleri yansımıştı
Öte yandan, zanlı Murat Ç’nin 26 Temmuz 2013 tarihinde ise 8 yaşındaki B.Ç isimli bir kıza taciz ettiği iddiası ile ilgili haberler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde yerel ve ulusal medyaya yansıyan haberlerde ise, Adıyaman’ın Bahçecik Mahallesi Karataş Petrol yakınlarında 33 plakalı bir otomobile zorla bir kız çocuğunun bindirildiği ve kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş şube ekipleri, 8 yaşındaki kız çocuğu B.Ç.’nin kaçırıldığını tespit etmiş, yaptıkları araştırmada ise B.Ç.’yi İmam Ağa Mahallesi’nde bir sokakta bulmuştu. Küçük kız polis merkezine götüren ekipler, kız çocuğunun zorla bindirildiği iddia edilen otomobilin izini sürerek, Alitaşı Mahallesi’nde bir sokakta park halinde bulmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda kız çocuğunu kaçırdığı ve taciz ettiği ileri sürülen M.Ç. (30) de yakalayarak, gözaltına alınırken, Zanlı emniyet müdürlüğüne getirilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının taciz iddialarını ise yalanlamıştı.

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