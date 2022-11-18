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Katil zanlısı yakın arkadaşı çıktı! 'Camda bir karartı görünce...'

18.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da öldürülen 38 yaşındaki Adnan Kaya'nın katil zanlısı arkadaşı çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan 37 yaşındaki Burak Varol ifadesinde "Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim" diye konuştu.

Katil zanlısı yakın arkadaşı çıktı! 'Camda bir karartı görünce...'

Adana Çukurova'da meydana gelen olayda 38 yaşındaki Adnan Kaya, bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda katil zanlısı Kaya'nın arkadaşı Burak Varol çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Varol "Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim" diye konuştu.

AÇILAN ATEŞTE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 11 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Kaya, borç para vermek için bir kız arkadaşının yanına gitti. Sokakta arkadaşıyla buluşan Kaya, bir süre sonra otomobiline doğru yöneldi. Bu sırada aynı otomobilden, tabanca ile açılan ateşte Kaya, göğüs ve koltuk altından vuruldu; şüpheli kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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DEPOYA GİRDİĞİ SIRADA YAKALANDI

Çalışma başlatan polis, otomobilin Kaya'nın yakın arkadaşı Burak Varol tarafından kiralandığını ve olay yerine birlikte geldiklerini belirledi. Bölgedeki kameraları da inceleyen polis, şüpheli Varol'un Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Seyyar tezgahta cep telefonu sattığı öğrenilen Varol, 14 Kasım'da bir depoya girdiği sırada yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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"CAMDA BİR KARARTI GÖRÜNCE 3 EL ATEŞ EDİP KAÇTIM"

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Burak Varol, Adnan Kaya'nın çok samimi arkadaşı olduğunu belirterek, "Otomobilden indiği sırada temkinli olmamı söyledi. Ben de otomobilin camlarını kapatıp, kapıları kilitledim. Kapı cebindeki tabancayı doldurup, olası bir duruma karşı otomobilin yönünü çevirdim. Silahı bacaklarımın arasına koyup, beklemeye başladım. Sokak karanlıktı ve birinin kapıyı zorladığını görünce tabancayı o yöne doğrulttum. Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup, kaçtım" dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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cinayet Adana

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