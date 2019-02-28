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Katil zanlısı yeğenin amcasını parçalara ayırdığı iddia edilen kafe görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kadıköy’de Rıfat Rıza Öztürk’ün bacaklarının bulunmasının ardından polis yaptığı araştırma sonrası iş adamının cesedinin bir kafede parçalandığını belirlemişti.

Kadıköy’de Rıfat Rıza Öztürk’ün bacaklarının bulunmasının ardından polis yaptığı araştırma sonrası iş adamının cesedinin bir kafede parçalandığını belirlemişti. Çalışanların da gözaltına alındığı kafe görüntülenirken, çevrede bulunan vatandaşlar vahşet sonrası şok yaşadıklarını söyledi.
Kadıköy Acıbadem’de İş adamı Rıfat Rıza Öztürk’ün bacaklarının bulunmasının ardından polis 31 yaşındaki yeğen F.Ö.’yü gözaltına almıştı. F.Ö.’nün yapılan sorgusunda Kadıköy’de bir kafede cesedi parçaladığını söylemesi üzerine polis dün kafeye baskın düzenleyerek çalışanları gözaltına almıştı. Cesedin parçalara bölündüğü iddia edilen kafe bugün görüntülendi. Öte yandan vatandaşlar dün öğleden sonra polisin gelerek, çalışanları gözaltına aldığını söyledi. Vatandaşlar vahşet karşısında dehşete kapıldıklarını da sözlerine ekledi.

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