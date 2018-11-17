Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi'nde iki şüpheli, iddialara göre kapıyı kırarak girdikleri evde baba Yusuf Candar'ı tek kurşunla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Candar'ın hastanede tedavisi sürerken, akşam saatlerinde ise aynı kişiler Yusuf Candar'ın oğlu Yavuz Candar'ın iş yerine giderek silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan Yavuz Candar da tüm müdahalelere rağmen kaldırıldğı hastanede öldü.

CİNAYETTEN SONRA GÖRÜNTÜLENDİLER

Cinayetten sonra rahat tavırlaryla güvenlik kameralarınca görüntülenen iki şüphelinin Kahraman A. ve Murat G. olduğu emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. İki şüpheli gece saatlerinde emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN? ŞÜPHELİ KAHRAMAN A.: ZEVKTEN

Cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheliden biri Kahraman A. basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna "zevkten" cevabını verdi.

(DHA)

