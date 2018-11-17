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Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'ı tek kurşunla evinde vurdukları, akşam saatlerinde ise oğlu Yavuz Candar'ı iş yerinde kurşunlayarak öldürdükleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri Kahraman A., "Zevkten öldürdüm" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi'nde iki şüpheli, iddialara göre kapıyı kırarak girdikleri evde baba Yusuf Candar'ı tek kurşunla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Candar'ın hastanede tedavisi sürerken, akşam saatlerinde ise aynı kişiler Yusuf Candar'ın oğlu Yavuz Candar'ın iş yerine giderek silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan Yavuz Candar da tüm müdahalelere rağmen kaldırıldğı hastanede öldü.

CİNAYETTEN SONRA GÖRÜNTÜLENDİLER

Cinayetten sonra rahat tavırlaryla güvenlik kameralarınca görüntülenen iki şüphelinin Kahraman A. ve Murat G. olduğu emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. İki şüpheli gece saatlerinde emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

bursa

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN? ŞÜPHELİ KAHRAMAN A.: ZEVKTEN

Cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheliden biri Kahraman A. basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna "zevkten" cevabını verdi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
toplumsal dejenarasyon artıyor. dizilerde mafya bozuntularını sabah akşam gösterirsen olacağı bu.
kader mahkumu!
cehennem de yanda bizle zevkle izleyelim
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