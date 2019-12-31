HABER
  4. Katil zanlısının Dr. Gülcemal’i ATM’ye götürdüğü anlar kamerada

Katil zanlısının Dr. Gülcemal’i ATM’ye götürdüğü anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Dr.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’in öldürülmesinin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, Dr. Gülcemal’in katil tarafından ATM’ye getirilip para çektiği anlar görüntülere yansıdı.
Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, kısa bir zaman sonra da Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal öldürülmüştü. Polis memurunu da ağır yaralayan katil zanlısı Enver Y. (30), daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yaralı olarak yakalanmıştı.
Katil zanlısının cinayetleri işledikten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının, Dr. Harun Gülcemal’i tehditle ATM’ye götürerek bin 500 TL para çektirdiği görüntüler, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Katil zanlısı ve Dr. Harun Gülcemal’in arabayla saat 20.56’da ATM önüne geldiği, Gülcemal’in hemen arkasından yürüyen zanlının Gülcemal’in parayı çekmesini beklediği anlar görüntülere yansırken, bin 500 TL’yi alan zanlı, doktoru serbest bırakıp olay yerinden kaçıyor.

İfadesinde de belirtmişti
Dr. Harun Gülcemal, verdiği ifadesinde o anları anlatmıştı. Harun Gülcemal, olay akşamı ikameti önünde aracına bineceği sırada arkasından bir şahsın gelerek kendisine silah doğrulttuğunu, şahsın kendisini aracından indirerek ikamet ettiği daireye getirdiğini aktardı. Evinin kapısını çaldığını, şahısla birlikte içeri girdiklerinde evde bulunanlara sakin olması gerektiğini söylediğini, şansın kendilerinden para ve değerli eşya istediğini anlatan Dr. Gülcemal, zanlının olumsuz cevap alınca elindeki silahı bir kez kayınvalidesinin başına tutarak tetik düşürdüğünü belirtti. Doktor Harun Gülcemal, silah patlamayınca şahsın tekrar dolduruş yaparak eşi Hatice Gülcemal’in başına dayayıp bir kez ateş ettiğini, şahsın ikametlerinde değerli eşya arayıp bulamadığını, bunun üzerine silah zoruyla kendisini yanına aldığını aktardı. İkametten çıkarak arabasına bindirildiklerini anlatan doktor Gülcemal, aracı şahsın sürdüğünü, ATM’ye gittiklerini, burada bin 500 TL para çekerek şahsa verdiğini ve şahsın daha sonra kaçarak uzaklaştığını söylemişti.

Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi
Zanlı Enver Y.’nin yaralı olarak ele geçirildiği adreste bulunan iki kişiye ise "İki kişiyi öldürdüm, bir polisi yaraladım. Beni saklamazsanız sizi de öldürürüm" dediği iddia edildi.
Öte yandan, katil zanlısı Enver Y., Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. İzmir polisi, olayla ilgili işlenen cinayetlerin herhangi bir husumetten kaynaklanmadığı, zanlının para için cinayetleri işlediği üzerinde duruyor.
Dr. Fuat Mehmet Park İzmir’de, Hatice Gülcemal ise Sivas’taki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladıMilli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı
2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tabela asarken taksinin üzerine düştü! O anlar kamerada

Taksinin üzerine böyle düştü!

Son dakika! IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi Burdur'da yakalandı

IŞİD'in kritik ismi Burdur'da yakalandı

2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

70 milyon hazineye devretti

Bursa'da halk otobüsüne polis baskını! 3 ayrı suçtan aranan şahıs böyle yakalandı

Halk otobüsüne polis baskını! Böyle yakalandı

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattan düştü

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.