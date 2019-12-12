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Katil zanlısının üniversiteye kendi öğrenci kartıyla girdiği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 22:30 | Son Güncelleme

Bayburt’ta 1 çocuk annesi Zehra Erdemir’i öldürdükten sonra üniversite personelini bıçakla yaralayan saldırganın, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesine kendi öğrenci kartıyla giriş yaptığı ortaya çıktı.Bayburt Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “12 Aralık 2019 tarihinde, bir kamu kurumunda çalışan erkek personel, aynı kurumda görev yapan kadın personeli katlettikten sonra olay yerinden ayrılarak Dede Korkut Külliyemize gelmiş ve üniversitemiz personeline saldırıda bulunmuştur.

Bayburt’ta 1 çocuk annesi Zehra Erdemir’i öldürdükten sonra üniversite personelini bıçakla yaralayan saldırganın, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesine kendi öğrenci kartıyla giriş yaptığı ortaya çıktı.
Bayburt Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “12 Aralık 2019 tarihinde, bir kamu kurumunda çalışan erkek personel, aynı kurumda görev yapan kadın personeli katlettikten sonra olay yerinden ayrılarak Dede Korkut Külliyemize gelmiş ve üniversitemiz personeline saldırıda bulunmuştur. Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi kayıtlı öğrencisi olan ve Dede Korkut Külliyesine kendi öğrenci kimlik kartı ile giriş yapan katil zanlısı, güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilerek personelimize daha fazla zarar vermesi engellenmiştir. Güvenlik güçlerinin olay yerine intikali neticesinde zanlı, yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Daha önce benzer bir durumun yaşanmadığı üniversitemizde meydana gelen bu olay, bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bayburt Üniversitesi olarak bu vahim olayı kınıyor, tedavisi devam etmekte olan personelimize acil şifalar diliyoruz. Kadınlarımıza yönelik şiddete bir yenisinin eklendiği bu üzücü ve menfur olay sonucunda, hayatını kaybeden merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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