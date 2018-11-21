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Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i (32) işlettikleri markette tabancayla sırtından vurarak öldürmekle suçlanan Murat Vardal’ın (34) yargılanmasına devam edildi. Avukatlarının olayın silahı doldur boşalt yaparken kazayla gerçekleştiğini öne sürdüğü zanlı Vardal, "Allah’a şükür vicdanen rahatım" dedi.

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Olay, 2017 yılının Eylül ayında 2’nci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. Murat Vardal ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Murat Vardal, tabancayla Üngeç'e ateş etti.

Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vardal ise plakası belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat Vardal’ı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Murat Vardal, Bahriye Üngeç’in yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Murat Vardal, olayın kazayla yaşandığını belirterek, "Benim canım eşim gitmiştir. Benim diyecek bir şeyim yoktur. Ben mahkemenizin adaletine sığınıyorum. Allah’a şükür vicdanen rahatım" dedi

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Bahriye Üngeç cinayet

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