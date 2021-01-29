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  4. Katili Arzu Aygün’ü evinden alıp kurusıkıdan çevirme silahla vurmuş

Katili Arzu Aygün’ü evinden alıp kurusıkıdan çevirme silahla vurmuş

29.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Katili Arzu Aygün’ü evinden alıp kurusıkıdan çevirme silahla vurmuş

Samsun’da kaybolduktan 42 sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün’ün kurusıkıdan çevirme tabancayla kafasından vurularak öldürülüp çuval içinde ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinden 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün’den bir daha haber alınamadı.

Samsun’da kaybolduktan 42 sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün’ün kurusıkıdan çevirme tabancayla kafasından vurularak öldürülüp çuval içinde ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinden 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün’den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun (37) gözaltına alındı. Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve önceki gece cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün’ün cesedi Samsun’un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından dün çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Muharrem Coşkun’un 17 Aralık’ta öğle saatlerinde arkadaşına ait araçla Arzu Aygün’ün kaldığı Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi’ndeki Korupark Evleri önüne gittiği, burada Arzu’yı araca alıp birlikte ormana gittikleri ve ormanda Arzu Aygün’ün kafasına kurusıkıdan bozma tabancayla arkadan bir el ateş ederek öldürüp cesedini de naylona sarıp çuvala koyarak arkadaşına ait araçla Terme ilçesindeki ormanlık alanda bıraktığı ortaya çıktı.
Arzu Aygün’ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekleyen cenazesinin DNA testi sonucuna göre ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Katili Arzu Aygün’ü evinden alıp kurusıkıdan çevirme silahla vurmuş

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