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  4. Katili yanı başındaydı... Birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı! Eşi tarafından katledilen bir kadın daha...

Katili yanı başındaydı... Birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı! Eşi tarafından katledilen bir kadın daha...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 17:52
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Gebze’de 3 çocuk annesi Esma Söğütçü, eşi Y.S. tarafından boğularak öldürüldü. Katilin, 4 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Olayın ardından, çiftin düğünlerinde çekilmiş, katiliyle birlikte çocuklarıyla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Katili yanı başındaydı... Birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı! Eşi tarafından katledilen bir kadın daha...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle aynı karede yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Adem Yavuz Mahallesi 2301. Sokak'taki iki katlı evde meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü (33), uykusunda eşi Y.S. tarafından boğularak öldürülmüştü.

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İZİNLİ OLARAK CEZAEVİNDEN ÇIKIP...

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaçan Y.S. polis tarafından yakalanmıştı. Y.S.'nin cezaevinden 4 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenilmişti.

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KATİLİYLE AYNI KAREDE

3 çocuk annesi Esma Söğütçü'nün katiliyle aynı karede yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı. Çocukları ile poz veren çiftin düğünlerinde çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Fotoğraf katil evli
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