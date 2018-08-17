"Katılım bankaları, 2. çeyreği 1,16 milyar TL net kâr ile tamamladı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, katılım bankalarının bu yılın 2. çeyreğini 1,16 milyar TL net kâr ile tamamladığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, katılım bankalarının 2018'in 2. çeyrek performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılım bankalarının toplam aktiflerinin 2017 sonuna göre yüzde 16 artışla 185 milyar TL'yi aşarken, öz varlıklarının aynı döneme göre yüzde 11 büyüme ile 15,2 milyar TL seviyesine yükseldiğini aktaran Özdemir, "Katılım bankaları, 2018 yılının 2. çeyreğini 1,16 milyar TL net kâr ile tamamladı. Kullandırılan fonlar 2017 sonuna göre yüzde 17 artışla 129 milyar TL’ye ulaşırken, toplanan fonlar yüzde 18 artış ile 127 milyar TL seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankalarının, şube sayısında 2017 sonuna göre yüzde 3 büyümeyle bin 65'e, personel sayısında yüzde 2 artışla 15 bin 312'ye ulaştığını belirterek, katılım bankaları olarak sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.