HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi

Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi

16.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da radyo programcısı Hazım Özsu’nun katil zanlısı balıkçı polisten ancak 6 gün kaçabildi.Hazım Özsu’yu radyo programında sarf ettiği bazı ifadeleri beğenmediği için öldürdüğünü belirten katil zanlısının, arkasında iz bırakmamak için takip ettiği kaçış rotasını, 322 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çözdü.

Bursa’da radyo programcısı Hazım Özsu’nun katil zanlısı balıkçı polisten ancak 6 gün kaçabildi.
Hazım Özsu’yu radyo programında sarf ettiği bazı ifadeleri beğenmediği için öldürdüğünü belirten katil zanlısının, arkasında iz bırakmamak için takip ettiği kaçış rotasını, 322 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çözdü. Cep telefonunu kapatıp evde bırakan zanlının, olay yerine sadece 8 kilometre ve 18 dakika mesafedeki evine, izini kaybettirmek için 1,5 saatte 6 farklı ticarî araç kullanarak gittiği belirlendi. Evine girdiği ana kadar zanlının kameralardan izini süren polis, Halil N.’yi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Kapıyı çalan polis ekiplerini karşısında gören Halil N, "Geleceğinizi biliyordum" diyerek teslim oldu. Montunun içerisinde şapka taşıyan Halil N.’nin kaçış güzergâhı boyunca kameralar tarafından şapkalı ve kapüşonlu olarak 2 farklı şekilde görüntülendiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Osmangazi’ye bağlı Altınova Mahallesi’nde, radyo programcısı Hazım Özsu’nun (57) yalnız yaşadığı evin önüne gelip zile bastı. Özsu’nun sokak kapısına inmesiyle, şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile ateş edip olay yerinden kaçtı. Boynunun ön kısmından ağır şekilde yaralanan Özsu, 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahsın sokağa defalar girip çıktığı ve keşif yaptığı görülürken, olay sonrası suç aletini beline koyduğu ânlar ile kaçma ânı kaydedildi.
1,5 saatte 4 dolmuş ve 2 taksi değiştirip kaçmış
Olay yeri incelendiğinde neredeyse çözülmesi imkânsız gibi duran cinayeti Bursa polisi adeta iğneyle kuyu kazıp kısa sürede aydınlatmayı başardı. Şüphelinin radyoyu daha önce arayanlardan biri olan 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğu belirlendi. Ancak Halil N.’nin cinayetin olduğu saatlerde cep telefonunu kapatıp evde bırakması polisin işini zorlaştırdı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 322 farklı kamera görüntüsünü izleyip, 250 kişinin ifadesine başvurdu. Zanlının olayın ardından cinayet mahallinden sadece 8 kilometre ve 18 dakika uzaklıkta olan evine gitmek için 4 dolmuş ve 2 ticarî taksi değiştirerek 1,5 saatte gittiği belirlendi. Kaçarken maske haricinde montunun içerisinde bir de şapka taşıyan zanlının, kaçış güzergâhı üzerindeki kameralar tarafından kapüşonlu ve şapkalı olarak 2 farklı halde görüntülendiği belirtildi. Şüpheli Halil N.’nin Selimzade Mahallesi’nde saklandığı evin depo kısmına girdiği âna kadar kameralardan izini süren Cinayet Büro dedektifleri, şüpheliyi cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.
Kapıyı çalan polisleri karşısında gören zanlı, "Geleceğinizi biliyordum" diyerek teslim oldu. Olay yerinde bulunamayan boş kovanın suç âleti tabancanın sürgü ile fişek yatağı arasında sıkışıp kaldığı, ele geçen aynı tabancanın üzerinde olduğu belirtildi.
’’Yaptıkları radyo programını beğenmediğim için vurdum’’
Halil N. fadesinde, ’’Hazım Özsü’nun pandemi sürecinde arkadaşı N.K. ile birlikte yaptıkları radyo programı içerisinde kutsal değerler için kullandıkları bazı ifadeleri beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü aşağıya indiğinde, ’Artık sesini kısıyorum’ diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir ânlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım’’ dedi.
Şüpheli Halil N.’nin daha önceden taksirle adam yaralama suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Halil N. adliyeye sevk edildi. Zanlı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atmıştı! İstenen ceza belli olduTartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atmıştı! İstenen ceza belli oldu
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı, yelkenli karaya oturdu

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı

Canlı yayında kızına cinsel istismarda bulunan baba Antalya'da yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Eşi ve kendisi saldırıya uğradı! Komşusunu çığlık atarak uzaklaştırdı

Eşi saldırıya uğradı, saldırgan kendisine yaklaşınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.