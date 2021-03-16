Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi

Halil N. Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde radyo programcısı Hazım Özsu’nun (57) yalnız yaşadığı evin önüne gelip zile bastı. Özsu’nun sokak kapısına inmesiyle şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile Özsu’nun göğsüne ateş edip olay yerinden kaçtı. Katil zanlısının, arkasında iz bırakmamak için takip ettiği kaçış rotasını, 322 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çözdü. Cep telefonunu kapatıp evde bırakan zanlının, olay yerine sadece 8 kilometre ve 18 dakika mesafedeki evine, izini kaybettirmek için 1,5 saatte 6 farklı ticarî araç kullanarak gittiği belirlendi. Evine girdiği ana kadar zanlının kameralardan izini süren polis, Halil N.’yi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Kapıyı çalan polis ekiplerini karşısında gören Halil N, "Geleceğinizi biliyordum" diyerek teslim oldu. Montunun içerisinde şapka taşıyan Halil N.’nin kaçış güzergâhı boyunca kameralar tarafından şapkalı ve kapüşonlu olarak 2 farklı şekilde görüntülendiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Osmangazi’ye bağlı Altınova Mahallesi’nde, radyo programcısı Hazım Özsu’nun (57) yalnız yaşadığı evin önüne gelip zile bastı. Özsu’nun sokak kapısına inmesiyle, şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile ateş edip olay yerinden kaçtı. Boynunun ön kısmından ağır şekilde yaralanan Özsu, 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahsın sokağa defalar girip çıktığı ve keşif yaptığı görülürken, olay sonrası suç aletini beline koyduğu ânlar ile kaçma ânı kaydedildi.

1,5 SAATTE 4 DOLMUŞ VE 2 TAKSİ DEĞİŞTİRİP KAÇMIŞ

Olay yeri incelendiğinde neredeyse çözülmesi imkânsız gibi duran cinayeti Bursa polisi adeta iğneyle kuyu kazıp kısa sürede aydınlatmayı başardı. Şüphelinin radyoyu daha önce arayanlardan biri olan 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğu belirlendi. Ancak Halil N.’nin cinayetin olduğu saatlerde cep telefonunu kapatıp evde bırakması polisin işini zorlaştırdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 322 farklı kamera görüntüsünü izleyip, 250 kişinin ifadesine başvurdu. Zanlının olayın ardından cinayet mahallinden sadece 8 kilometre ve 18 dakika uzaklıkta olan evine gitmek için 4 dolmuş ve 2 ticarî taksi değiştirerek 1,5 saatte gittiği belirlendi.