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Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 7 bıçak darbesiyle sırtından bıçaklanarak öldürülen trans birey Gökçe Saygı'nın (39) cinayete kurban gitmeden 3 saat önce geceyi birlikte geçirdiği katil zanlısı Şahin Y.'nin (20) fotoğrafını telefonundaki WhatsApp uygulamasının 'durum' kısmından 'Dizi time (saati)' mesajıyla yayınladığı ortaya çıktı.

Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 7 bıçak darbesiyle sırtından bıçaklanarak öldürülen trans birey Gökçe Saygı'nın (39) cinayete kurban gitmeden 3 saat önce geceyi birlikte geçirdiği katil zanlısı Şahin Y.'nin (20) fotoğrafını telefonundaki WhatsApp uygulamasının 'durum' kısmından 'Dizi time (saati)' mesajıyla yayınladığı ortaya çıktı. Polis, bu görüntüden yola çıkarak, Şahin Y. ile olay anında evde bulunan Ş.K.'yi yakaladı.
Olay, dün saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından 7 kez bıçaklandığı tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Olay yeri ile çevresinde araştırma başlatan polis, yan binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Zanlının, Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak, hızla uzaklaştığı görüldü.
CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Şahin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ile beraberinde bulunan Ş.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Şahin Y.'nin, Gökçe Saygın'ı kıskandığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.K'nın da cinayet anında aynı evde olduğu ortaya çıktı.
KATİLİNİ 'DURUM'DA PAYLAŞMIŞ
2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökçe Saygı'nın en son telefonundaki Whatsapp uygulamasından katilinin fotoğrafını paylaştığını tespit etti.
EN SON KATİLİNİ PAYLAYMIŞ
Gökçe Saygı, önceki gece birlikte olduğu cinayet zanlısı Şahin Y. ile olaya tanık olduğu belirtilen Ş.K.'yi WhatsApp durumunda paylaştı. Saygı'nın öldürülmeden yaklaşık 3 saat önce 'Dizi time (saati)' mesajıyla paylaştığı fotoğrafta, yan yana koltukta oturan ikiliden katil zanlısı telefonuyla oynarken, diğer şüpheli ise uyurken görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Katilini WhatsApp durumunda paylaşmışKatilini WhatsApp durumunda paylaşmışKatilini WhatsApp durumunda paylaşmışKatilini WhatsApp durumunda paylaşmış

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