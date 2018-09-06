Katip hatasıyla serbest kalan şüphelinin sevinci kısa sürdü

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatı suçundan gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Feyyaz Alkan, katibin yanlış anlaması üzerine serbest bırakıldı. Hatanın fark edilmesinin ardından Alkan, adliye bahçesindeki kafede otururken tekrar gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Pamukyazı Mahallesi'nde yaşayan ve plastik doğrama işiyle uğraşan Feyyaz Alkan, Torbalı Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkan, savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak katip, Alkan'ın serbest kaldığını zannetti. Katibin kendisine serbest kaldığını söylemesi üzerine Feyyaz Alkan, adliye bahçesindeki kafeye giderek bir şeyler içmek için oturdu. Hatanın fark edilmesinin ardından bahçeye inen polisler, Alkan'ı tekrar gözaltına aldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Feyyaz Alkan, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı suçundan tutuklandı.

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