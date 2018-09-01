Katır sırtından uçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta hayvanları otlatırken katır sırtından düşüp uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralanan Yasemin Dağ (32), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bu sabah erken saatlerde Onikişubat ilçesinin Saygılı Mahallesi'nde meydana geldi. Katır sırtında hayvanlarını otlatan Yasemin Dağ, iddiaya göre dengesini kaybedip katırdan düşerek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Düşme nedeniyle belinde ve kafasında kırıklar oluşarak ağır yaralanan genç kadının yardım çığlıklarını duyan yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yasemin Dağ'ın düştüğü bölgenin sarp ve kaylıklardan oluşması nedeniyle ekipler kadına güçlükle ulaşabildi. Mahalle sakinlerinin de katıldığı yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda AFAD ekipleri Yasemin Dağ'ı sedye ile uçurumdan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilici açık olduğu belirtilen yasemin Dağ götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
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