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Katlanabilir akıllı telefon sorunları çözüme çok yakın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Samsung başta olmak üzere neredeyse bütün teknoloji şirketleri katlanabilir ekranlar üzerinde yoğunlaşıyor ve katlanabilir akıllı telefon sorunları çözüme kavuşturulmak için uğraşılıyor. Ancak bu tür cihazların en büyük sorunu olan dayanıklılık ve pil ömürleri henüz normal standartlara ulaşabilmiş değil.

Katlanabilir akıllı telefon sorunları çözüme çok yakın

Akıllı telefonların pil ömürleri çok ciddi bir gelişim sağlasa bile ne yazık ki henüz çok geride. Katlanabilir cihazlardaki en büyük bir sorun kesinlikle pil ömrüdür. Lityum iyon piller günümüz akıllı telefonlarında kullanılabilen batarya kapasiteli ve güvenlik seviyeleri henüz iyi değil.Uzun bir süredir gelişim gösteren lityum iyon piller henüz istenilen seviyeye ulaşamadı. bu tür akıllı cihazlar ile ilgili en fazla sorun çıkaran Bir diğer konu ise dayanıklılık.

Hatırlayacağınız üzere Galaxy Fold modelinde çok ciddi kırılmalar yaşanmıştı. Bunun üzerine şirket bütün akıllı telefonlarını geri çağırmak zorunda kaldı. Ancak yeni tasarlanan cam materyaller ile birlikte bu sorun aşılmış gibi görünüyor.

KATLANABİLİR TELEFONLARA YENİ BATARYA

Katlanabilir cihazlar ile ilgili pil ömrü problemi ise yeni geliştirilen bataryalar sayesinde çözülecek. Özellikle kimya laboratuvarlarında yapılan çeşitli testler sonucunda çok daha uzun süre dayanabilen bazı bataryalar geliştirildi. Ancak bu tür bataryalar henüz kullanım aşamasına uygun değil.

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