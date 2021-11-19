Katlanabilir ekranlar üreten BOE, üretimi de "katlayacak"

Basit bir örnek vermek gerekirse artık damla çentikli telefonlar ya da delikli ekran tasarımına sahip modeller kullanıcıları çok fazla heyecanlandırmıyor. Çünkü bu modeller pazarın geneline yayılmış durumda. Kullanıcıları asıl heyecanlandıran olay ise katlanabilir ekranlı modeller.

Henüz bu teknoloji yeterince ucuzlamadı. Dolayısıyla pazarın geneline de yayılmış değil. Fakat önümüzdeki yıl itibariyle Çinli üreticiler de bu pazara dahil olacaklar. Çinli markaların katlanabilir modeller için başvurdukları adres ise BOE.

KOLLARINI SIVADI

Çinli ekran üreticisi daha önce Huawei için katlanabilir ekran üretmişti. Şimdi ise iddialara göre diğer Çinli üreticiler için de harekete geçecek. Elbette bunun için ciddi bir üretim artışına gidilecek.

Halihazırda söz konusu katlanabilir ekranlar olduğunda markaların çok fazla alternatifi yok. Bu noktada Çinli üreticiler için en makul seçimin BOE olduğunu söyleyebiliriz.

Zaten Çinli üretici haricinde pazarda hakim olan diğer isim de Samsung. Bu açıdan bakıldığında Samsung ekranları BOE ekranlarına göre biraz daha maliyetli olabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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