Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara bir yenisi daha eklendi

Son bir iki yıldır katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ile ilgili pek çok söylentiye tanıklık ettik. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi geliştirici konferansında sadece telefonu göstermekle yetinmiş ve bu telefondan sınırlı sayıda üretileceğini açıklamıştı.

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu göstermesinin akabinde diğer üreticiler de çalışmalarına hız verdi. Şu anda Huawei ve LG’nin de katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Görünen o ki Huawei ve LG haricinde ZTE de bu konuda önemli adımlar atıyor. Geçtiğimiz gün sızdırılan bir patent görseline göre, Çinli üretici katlanabilir ekranlı bir model üzerinde çalışıyor.

Şimdilik ZTE’nin üzerinde çalıştığı modele ilişkin net bir bilgi yok. Fakat patent görseline baktığımızda, tasarımın Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli ile ağır benzerlikler taşıdığını görebiliyoruz.

Çinli üretici henüz konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat Çinli üreticilerin katlanabilir ekranlı modeller üretmeleri pek de sürpriz olmaz. Hatta önümüzdeki günlerde Xiaomi tarafından da benzer bir model gelebilir. Bu durum bizleri şaşırtmayacaktır. Özellikle de Samsung’un Galaxy F için 2000 dolara varan bir etiket üzerinde yoğunlaşması, bu pazarı Çinli üreticilerin tekeline verebilir.

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