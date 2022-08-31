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Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar üretildi! İşte özellikleri

31.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA kapsamında yeni teknolojik ürünler tanıtılmaya başladı. Dizüstü bilgisayar üreticisi ASUS'tan ise katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı Zenbook 17 Fold OLED geldi. ASUS'un iddiasına göre, tek cihazda iki OLED ekrana izin veren bu cihaz dünyada bir ilk.

Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar üretildi! İşte özellikleri

Teknoloji dünyasında Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA heyecan yaşanırken, ASUS, fuarda ASUS yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. ASUS, Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) adını taşıyan dizüstü bilgisayarının dünyanın ilk 17,3 inç katlanabilir OLED dizüstü bilgisayarı olduğu iddiasında.

KATLANABİLİR ZENBOOK 17 FOLD OLED'İN ÖZELLİKLERİ

ASUS'un açıklamasına göre “ScreenXpert 2” yazılımını içeren Intel Evo sertifikalı cihazın 17,3 inç ekranı, katlanarak ultra kompakt 12,5 inç dizüstü bilgisayar haline geliyor. Şirket, 17 Fold'un 30 binden fazla açma ve kapama döngüsüne dayanabildiğini söylüyor. Cihaz klavyeyle birlikte 1,8 kg ağırlığındayken, klavyesiz haliyle ise 1,5 kg ağırlığında.

Zenbook

Zenbook 17 Fold, 60 Hz ekran yenileme hızı ve 0,2 ms tepkime süresine sahip 17,3 inç ve 2.5K katlanabilir OLED dokunmatik ekran (Dolby Vision ve PANTONE onaylı) sunuyor. Harman Kardon sertifikalı dört hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi de cihazda mevcut.

ASUS AdaptiveLock ve yeni Intel Görsel Algılama Denetleyici yongasıyla birlikte çalışan bir HD kızılötesi (IR) kamerayla gelen yüz tanıma destekli 17 Fold'un kullanıcının bilgisayardan ne zaman uzaklaştığı algılayabildiği ve böyle durumlarda, pil ömründen tasarruf etmek için ekranı karartarak cihazı otomatik olarak kitlediği belirtiliyor.

Zenbook-1

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5 MP AI web kamera ile gelen 17 Fold’un klavyesi ise, isteğe bağlı olarak dijital klavye ya da cihazın dışına konumlandırılarak fiziksel klavye olarak kullanılabiliyor.

Asus

Zenbook 17 Fold OLED'in teknik özellikleri ise şöyle;

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7-1250U
Grafik kartı: Intel Iris Xe
Pil: 75 Wh
Bellek: 16 GB RAM
Depolama: 1 TB PCIe SSD
Bağlantı noktaları: 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (40 Gbps'ye kadar)
1 x ses birleşik jakı
İşletim sistemi: Windows 11 Pro
Bağlantı: Intel® WiFi 6E / Bluetooth® 5.2

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Anahtar Kelimeler:
Asus dizüstü bilgisayar
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