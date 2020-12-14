Katlanabilir ekranlı telefon üreten isim sayısı artacak

Akıllı telefon pazarındaki rekabet günden güne artmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte katlanabilir ekranlı cihaz üreten firma sayısı da önemli ölçüde artacak.

Halihazırda piyasaya baktığımız zaman katlanabilir ekran desteğine sahip telefon sayısı hayli kısıtlı. Çünkü bu pazarda boy gösteren üretici sayısı da yok denecek kadar az.

APPLE GİBİ FİRMALAR DA KATLANABİLİR TELEFON ÜRETEBİLİR

Ortaya çıkan son raporlara göre önümüzdeki süreçte katlanabilir ekranlı telefonlarda önemli bir artış yaşanacak. Huawei, Samsung ve Motorola’nın haricinde Google, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi isimlerin de katlanabilir ekranlı telefonlar üreteceği söyleniyor.

Ayrıca şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Apple’ın da katlanabilir ekranlı bir iPhone modeli geliştirdiği iddia ediliyor. Fakat söz konusu Apple olduğunda bu söylentilere inanmak biraz güç. Çünkü Cupertino merkezli şirket bırakın katlanabilir ekranı, henüz çentik tasarımını bile geride bırakabilmiş değil.

Dolayısıyla Apple’ın katlanabilir ekran teknolojisinden önce çentik sorununu aşması gerekiyor.

Her şeyi bir kenara bırakırsak 2021’in akıllı telefon sektörü açısından hayli hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Yine de bekleyip göreceğiz.

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