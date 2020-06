Katlanabilir ekranlı telefonlar bir bir geliyor

Tabii zaman geçtikçe önümüzde gelen çözümler de değişiyor. Bildiğiniz gibi son dönemde “katlanabilir ekranlı telefonlar” görünmeye başladı. Bir yandan akıllı telefon, bir yandan da ekranın açılmasıyla tablet halini alan bu cihazlar, belki de önümüzdeki yıllarda daha yaygın ve kullanışlı hale gelecektir.

Kullanılabilirlik

Şu an elimizde Samsung ve Huawei gibi üreticilerin hazırladığı katlanabilir ekranlı telefonlar var. Tabii henüz yeni bir teknolojiden söz ediyoruz. Haliyle cihazların ağırlık ve kalınlık değerleri başta olmak üzere bir takım can sıkıcı detayları olabiliyor. Bu sebeple de şu an için standart akıllı telefon ve tabletlere kıyasla bu tip cihazların çok kullanışlı olduğunu söylemek güç. Hele de bir akıllı telefon olarak bu ürünleri cepte taşımak, gerektiğinde çıkarıp tel elle kullanmak pek kolay olmuyor.

Uygulama uygunluğu ve video izleme deneyimleri

Katlanabilir ekranlı telefonlar, bir bakıma 3 ekrana sahip diyebiliriz. Katlı haldeyken biri önde diğeri de arkada olmak üzere iki ekran var. Selfie fotoğraf çekiminden oyun deneyimlerine kadar bu ekranlar zaten başarılı işliyor. Bir de katlanabilir ekranı açtığınızda, koskoca bir tablet ortaya çıkmış oluyor, ki bu formdayken de bir şeyler izlemek ve oyun oynamak çok keyifli oluyor. İkisi bir arada deneyim olarak düşündüğümüzde, katlanabilir ekranlı telefonların bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz.