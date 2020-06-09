Katlanabilir ekranlı telefonlar bir bir geliyor

Tabii zaman geçtikçe önümüzde gelen çözümler de değişiyor. Bildiğiniz gibi son dönemde “ katlanabilir ekranlı telefonlar ” görünmeye başladı. Bir yandan akıllı telefon, bir yandan da ekranın açılmasıyla tablet halini alan bu cihazlar, belki de önümüzdeki yıllarda daha yaygın ve kullanışlı hale gelecektir. Kullanılabilirlik Şu an elimizde Samsung ve Huawei gibi üreticilerin hazırladığı katlanabilir ekranlı telefonlar var. Tabii henüz yeni bir teknolojiden söz ediyoruz. Haliyle cihazların ağırlık ve kalınlık değerleri başta olmak üzere bir takım can sıkıcı detayları olabiliyor. Bu sebeple de şu an için standart akıllı telefon ve tabletlere kıyasla bu tip cihazların çok kullanışlı olduğunu söylemek güç. Hele de bir akıllı telefon olarak bu ürünleri cepte taşımak, gerektiğinde çıkarıp tel elle kullanmak pek kolay olmuyor. Uygulama uygunluğu ve video izleme deneyimleri Katlanabilir ekranlı telefonlar, bir bakıma 3 ekrana sahip diyebiliriz. Katlı haldeyken biri önde diğeri de arkada olmak üzere iki ekran var. Selfie fotoğraf çekiminden oyun deneyimlerine kadar bu ekranlar zaten başarılı işliyor. Bir de katlanabilir ekranı açtığınızda, koskoca bir tablet ortaya çıkmış oluyor, ki bu formdayken de bir şeyler izlemek ve oyun oynamak çok keyifli oluyor. İkisi bir arada deneyim olarak düşündüğümüzde, katlanabilir ekranlı telefonların bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii bu ekranın kapatılıp açılması durumu, bazı oyun ve uygulamalarda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor, ki bu uyumsuzluk sebebiyle özellikle görüntülemede bozulmalar olabiliyor. Yine de, uygulama üreticilerinin hazırlayacağı güncellemelerle bu sıkıntılar atlatılabilir.

Dayanıklılık ve temizlik konuları

Katlanabilir ekranlı telefonların bir nevi önü arkası, yan tarafları cam olduğu için çoğu akıllı telefona kıyasla bu ürünler daha dayanıksız denebilir. Hele de kalınlık ve ağırlık unsurlarını göz önüne alırsak, olası bir düşmede bu telefonların köşelerden hasar alma ihtimalleri yüksek.

Ek olarak, özellikle cihazın kat kısımlarında tozlanma ve yağlanma olabiliyor.

Az çeşit ve fiyat faktörü

Haliyle yeni bir teknolojiden söz ediyoruz. Şu an için elde çok az model var ve fiyatlar normal telefonlara kıyasla bir hayli yüksek. Bu sebeple de katlanabilir ekranlı telefonların herkese hitap etmediğini, özellikle güncel teknoloji ve farklı tasarım merakı olan kullanıcıları hedeflediğini söyleyebiliriz.

Yani an itibarıyla bu telefonların güncel akıllı telefon ve tabletleri arka plana itmesi zor görünüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise heyecan verici gelişmelerin yaşanacağı gerçek.

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