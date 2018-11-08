Katlanabilir ekranlı telefonlar moda olacak mı?

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ile ilgili ilk iddialar 2013 yılında ortaya atılmıştı. Gelişen OLED teknolojileri sayesinde bunun mümkün olabileceği ileri sürülüyordu. Bu konudaki ilk ciddi adımlar ise 2015’te atıldı.
OLED ekran pazarının büyük bir bölümüne tek başına hükmeden Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışmaya başlamış ve bu doğrultuda bazı patentleri almıştı.
Samsung tarafından alınan patentlerin sızdırılmasıyla birlikte, Güney Koreli teknoloji devinin katlanabilir ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı da kesinlik kazandı.
Katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefon modeli Samsung’tan mı gelecek bilinmez, fakat diğer üreticilerin de bu konuda ciddi çalışmaları olduğu bilenen bir gerçek.
Yeni teknoloji, yeni heyecan
Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Son dönemde akıllı telefonlar tarafında öyle kullanıcıları çok heyecanlandıracak bir yenilik gerçekleşmedi. Tasarım yönlü yapılan değişiklikler, sektöre yeni bir soluk getirdi. Bu kabul görebilir. Fakat teknoloji kökenli önemli bir değişiklikle karşılaşmadık.
İşte bu noktada katlanabilir ekranlı akıllı telefonların kritik öneme sahip olduğu söylenebilir. Çünkü neresinden bakarsanız bakın bu çok yeni bir teknoloji. Bir ekranı katlayıp, cebinizde taşımak, çok da alışılageldik bir durum değil.
Dolayısıyla katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, teknoloji tutkunlarındaki açlığı giderebilecek türden yeniliklere sahip. Fakat bu yeniliklerin biz kullanıcılara ne kadara mal olacağı da büyük önem taşıyor. Bu konuda çeşitli söylentiler mevcut. Fakat henüz net rakamlar üzerinden konuşmak için erken.
Fiyatlar biraz yüksek olabilir
Katlanabilir ekranlı telefonların pazara yeni bir soluk, yeni bir heyecan getireceği su götürmez bir gerçek. Fakat bu heyecanın belli bir maliyeti olacağını da görmezden gelemeyiz.
Sonuçta katlanabilir ekranlar yeni bir teknoloji. Dolayısıyla bu teknolojinin belli bir bedeli olacaktır.
Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Samsung katlanabilir ekranlı yeni modeli Galaxy F için 1500 ile 2000 dolar arasında bir fiyat belirlemiş durumda. Genel kanı fiyatın 1700 dolar bandında olacağı yönünde.
Sonuçta şu anda 1700 dolara satılan bir akıllı telefon yok. Neresinden bakarsanız bakın, 1700 dolar bir akıllı telefon için çok ciddi bir meblağ.
Muhtemelen bu telefon ülkemizde satışa çıkarsa, fiyat skalası 15.000TL civarında olacaktır. Doğal olarak 15.000TL bir telefona vermek pek de akıl karı gibi durmuyor.
Trend olması şimdilik zor
Peki gelelim asıl sorumuza. Bu yeni teknoloji, sektörün yeni trendi olabilir mi? Açık konuşmak gerekirse, sızdırılan fiyat bilgileri doğruysa katlanabilir ekranlı telefonların büyük kitlelere ulaşması biraz zor görünüyor.
Malum, Apple fiyatları yükselttiğinde Türkiye pazarındaki halini gördük. Tim Cook, Türkiye’deki satışlardan memnun değilim diye açıklama yaptı. Bu durumun genel sebebi 7.000TL – 8.000TL’yi bulan fiyat etiketleri.
Doğal olarak 10000TL’nin üzerinde fiyattan satışa sunulacak olan Galaxy F de ülkemizde çok fazla rağbet görmeyecektir. Hatta 1700 dolarlık fiyatıyla bu telefonun global pazarda bile işinin zor olduğunu söyleyebiliriz.
Tabi ki gelişen teknolojiyle birlikte, düşen maliyet fiyatları bu tarz modellerin çoğalmasıyla daha uygun seviyelere düşen fiyatlar sayesinde belki birşeyler değişebilir. Fakat şu anda teknoloji dünyası bu kadar pahalı bir telefona hazır değil. En azından bu durum Türkiye için bu şekilde.
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