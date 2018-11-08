Katlanabilir ekranlı telefonlar moda olacak mı?

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ile ilgili ilk iddialar 2013 yılında ortaya atılmıştı. Gelişen OLED teknolojileri sayesinde bunun mümkün olabileceği ileri sürülüyordu. Bu konudaki ilk ciddi adımlar ise 2015’te atıldı. OLED ekran pazarının büyük bir bölümüne tek başına hükmeden Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışmaya başlamış ve bu doğrultuda bazı patentleri almıştı. Samsung tarafından alınan patentlerin sızdırılmasıyla birlikte, Güney Koreli teknoloji devinin katlanabilir ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı da kesinlik kazandı.

Katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefon modeli Samsung’tan mı gelecek bilinmez, fakat diğer üreticilerin de bu konuda ciddi çalışmaları olduğu bilenen bir gerçek. Yeni teknoloji, yeni heyecan



Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Son dönemde akıllı telefonlar tarafında öyle kullanıcıları çok heyecanlandıracak bir yenilik gerçekleşmedi. Tasarım yönlü yapılan değişiklikler, sektöre yeni bir soluk getirdi. Bu kabul görebilir. Fakat teknoloji kökenli önemli bir değişiklikle karşılaşmadık.

İşte bu noktada katlanabilir ekranlı akıllı telefonların kritik öneme sahip olduğu söylenebilir. Çünkü neresinden bakarsanız bakın bu çok yeni bir teknoloji. Bir ekranı katlayıp, cebinizde taşımak, çok da alışılageldik bir durum değil. Dolayısıyla katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, teknoloji tutkunlarındaki açlığı giderebilecek türden yeniliklere sahip. Fakat bu yeniliklerin biz kullanıcılara ne kadara mal olacağı da büyük önem taşıyor. Bu konuda çeşitli söylentiler mevcut. Fakat henüz net rakamlar üzerinden konuşmak için erken. Fiyatlar biraz yüksek olabilir



Katlanabilir ekranlı telefonların pazara yeni bir soluk, yeni bir heyecan getireceği su götürmez bir gerçek. Fakat bu heyecanın belli bir maliyeti olacağını da görmezden gelemeyiz. Sonuçta katlanabilir ekranlar yeni bir teknoloji. Dolayısıyla bu teknolojinin belli bir bedeli olacaktır. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Samsung katlanabilir ekranlı yeni modeli Galaxy F için 1500 ile 2000 dolar arasında bir fiyat belirlemiş durumda. Genel kanı fiyatın 1700 dolar bandında olacağı yönünde.