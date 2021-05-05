Katlanabilir iPhone fiyatları ne kadar olur? İlk katlanabilir iPhone ne zaman çıkıyor?

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, daha önce Samsung ve Huawei tarafından üretimi yapılarak piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonlar ile ilgili Apple’in birçok patent satın aldığını da söylemişti. Ancak şu an için, iPhone’un resmi olarak bir katlanabilir telefon üretimine başlamadığını da ifade etti. Şu an için piyasada birçok markanın hali hazırda katlanabilir telefonları bulunuyor. Ancak Apple üreticileri, katlanabilir telefon modelleri ile ilgili birçok yeni özellik getirmeyi de planlıyor.

KATLANABİLİR IPHONE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Apple'ın bu yılın son aylarında tanıtmayı planladığı bir iPhone 13 serisi bulunuyor. Akabinde teknoloji devinin katlanabilir iPhone için düğmeye bastığı da söyleniyor. Bir süredir aldığı patentler ile telefonun varlığından haberdar oluyorduk. Şimdi ise telefonun ne zaman çıkacağına dair bazı tahminler bulunuyor.

Apple, Ocak 2018 tarihinde aldığı katlanabilir telefon patenti Mayıs 2019’da onaylanmış, patentte yer alan model esnek yapıda bir cihaz şeklinde tanımlanmıştı.

Kuo, isabetli iPhone yorumlarıyla dikkat çekerken, merak edilen akıllı telefon modeli için 2023 yılını işaret ediyor. Bir süredir yaşanan çip sorununun 2023 yılına kadar çözülmesi ve yeni telefonların da tedarik sorununa takılmaması bekleniyor.