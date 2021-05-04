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Katlanabilir iPhone ne zaman açıkacak? İşte katlanabilir iPhone çıkış tarihi...

04.05.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon kullanıcıların merakla beklediği katlanabilir iPhone hakkında önemli bilgiler elde edildi. Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından şirketin birinci nesil katlanabilir telefonunun ilk defa piyasaya çıkacağı tarih sızdırıldı. Katlanabilir iPhone ne zaman açıkacak? İşte katlanabilir iPhone çıkış tarihi...

Katlanabilir iPhone ne zaman açıkacak? İşte katlanabilir iPhone çıkış tarihi...

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından şirketin birinci nesil katlanabilir telefonunun ilk defa piyasaya çıkacağı tarih sızdırıldı. Analist Kuo, şirketin 8 inç QHD+ çözünürlüğünde esnek OLED ekrana sahip katlanabilir bir iPhone piyasaya süreceğini belirtti ve çıkış tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki katlanabilir iPhone ne zaman açıkacak?

KATLANABİLİR İPHONE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple analistliğini yapan Ming-Chi Kuo, Apple’ın katlanabilir birinci nesil telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin yeni bir bilgi aldığını söyledi. Kuo, ilk katlanabilir telefonun 2023 senesinde piyasaya sürüleceğini iddia etti. Daha önce Samsung ve Huawei tarafından piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefon ile ilgili Apple, pek çok patent satın aldığını bildirmişti.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın yatırımcılarına yollamış olduğu bir nota atıfta bulunarak bu tespite vardığını söyledi. 8 inç boyutunda olması beklenen katlanabilir IPhone’un çözünürlük kalitesinin QHD+ olacağı bildirildi.

iPhone'un piyasaya süreceği katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili açıklamada bulunan ünlü analist, tüm akıllı telefon devlerinin bu alana eğilmek zorunda olduklarını söylerken, katlanabilir IPhone’un geliştirmelerinin henüz resmi olarak başlamadığını da söyledi. Apple’ın en büyük rakipleri olarak bilinen Samsung, Galaxy Z serisi ile, Huawei ise Huawei Mate X serisi ile katlanabilir akıllı telefon piyasasında halihazırda yerini alıyor.


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