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Katlanabilir iPhone'un tanıtım tarihi ortaya çıktı!

17.02.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Katlanabilir iPhone'un tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Apple'ın katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Bir şirketin iddiasına göre, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli çok yakında bir tarihte tanıtılacak. İşte şirketin paylaştığı katlanabilir iPhone'un tanıtım tarihi!

Katlanabilir iPhone modeli ciddi ciddi dillendirilmeye başlandı. Hatta geçtiğimiz dönemde akıllı telefonun Foxconn tarafından test edildiği dahi söylendi. Son dedikodular ise Apple'ın iki farklı katlanabilir iPhone prototipi geliştirdiğinden yana. Bu modellerden birinin Surface Duo gibi menteşe sistemiyle birbirine bağlanan iki ekranlı bir yapıya sahip olduğu, diğerinin ise Galaxy Z Flip gibi dikey bir katlanır yapıya ev sahipliği yaptığı belirtildi. Ancak akıllarda tek bir soru vardı; Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacaktı? Bu soruya yanıt olabilecek açıklama bir araştırma şirketinden geldi.

İŞTE KATLANABİLİR İPHONE'UN ÇIKIŞ TARİHİ

Pazar araştırma şirketi Omdia, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin 2023 yılında piyasaya sürebileceğini açıkladı. Omdia'ya göre Apple, cihazın ekranında kimyasal olarak sertleştirilmiş seramik cam kullanacak. Böylece katlanabilir yapıdaki ekran daha da güçlü olacak.

katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi

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KATLANABİLİR İPHONE ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin özellikleri arasında 7.3 inçlik bir ekranın bulunacağı söyleniyor. Tabii bu ölçü, telefonun ekranı tam olarak açıkken ortaya çıkıyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Katlanabilir iPhone'un fiyatı için ise 1.500 dolar civarlık bir etiket belirleneceği iddia ediliyor. Ancak Apple henüz katlanabilir iPhone'u doğrulamış değil. Bu yüzden söylentiler, bir adım öteye geçemiyor.

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