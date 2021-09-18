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Katlanabilir Pixel modeli ile bu yıl tanışacağız

18.09.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün en yeni teknolojisi olacağı tahmin edilen katlanabilir Pixel cihazı kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak.

Katlanabilir Pixel modeli ile bu yıl tanışacağız

Böylece sevilen Google markası aynı zamanda akıllı telefon dünyasında önemli bir fark atacak. Bildiğiniz üzere Huawei ve Samsung zaten uzun süredir katlanabilir cihazlar ile ilgili çalışıyor.

Google tüm bu çalışmaları uzaktan seyretti. Xiaomi gibi markaların da katlanabilir cihazlara yönelmesi ve hemen üzerine Motorola katlanabilir akıllı telefon atakları Google için uygun bir zemin oluşturdu. Böylece ilk katlanabilir cihaz için start verildi.
Geliştirilen bu yeni cihaz henüz sızıntı boyutunda. Yani Google ürünü henüz tanıtmadı. Ancak gelen sızıntılara gören bu model 2021 yılının sonuna kadar piyasaya sürülmüş olacak. Kısacası Google elini çabuk tutacak diyebiliriz. Akıllı telefon modelleri ile ilgili sızıntılar yapan bir Twitter hesabı bunu açıkça duyurdu.
Şirketin bu yeni cihazında LTPO OLED teknolojisinin kullanılacağı ifade ediliyor. Böylece ekran bakımından kafalarda soru işareti kalmayacak. Ayrıca cihazın isminin pasaport kod adına sahip olduğu ifade ediliyor. Bu model eğer iyi bir fark yaratmayı başarırsa muhtemelen Apple da kendi katlanabilir cihazını tanıtacak.

Google 19 Ekim 2021 tarihinde bu cihazını tanıtma ihtimaline sahip. Katlanabilir Pixel cihazı için umutlar yüksek. Ancak Pixel 6 modelinden sonra tanıtımının yapılacağını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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