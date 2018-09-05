Katlanabilir Samsung telefonlar hakkında yeni gelişme!

Gelecekle ilgili en fazla beklenen teknolojik gelişmelerden biri olan katlanabilir telefonların hayatımıza girmesine az kaldı. Birçok firmanın üzerinde çalıştığı, geliştirmeler yaptığı ve hatta örnekler sergilediği bu alanda ilk adım Samsung'tan gelebilir.

Katlanabilir Samsung telefon yakında geliyor

Uzun bir süredir Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili dedikodular vardı. Bir süredir bu telefonun isminin Galaxy X ya da Galaxy F olması bekleniyordu. Son gelen bilgiler Galaxy F isminin daha yüksek ihtimal olduğunu ortaya çıkardı. Firmaya yakın kaynaklar muhtemel ismi Galaxy F olacak telefonun kasım ayında duyurulacağını iddia etti.

Samsung Mobile'ın başındaki isim olan DJ Koh, verdiği bir röportajda katlanabilir telefonların zamanının geldiğini açıkladı. Koh'un verdiği bilgiye göre yeni model çok yakında tanıtılabilir. Teknik detaylar ve kesin tarih hakkında bilgi vermeyen Koh'un bu açıklamalarından telefonun bu yılın sonuna kadar tanıtılacağı anlamı da çıkarıldı.

Huawei de katlanabilir telefon için çalışıyor