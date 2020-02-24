Katlanabilir telefon Huawei Mate Xs tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei uzun zamandır konuşulan yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs'i sonunda tanıttı. Daha önce sızıntılara da konu olan Huawei Mate Xs'in özellikleri neler gelin birlikte bakalım.

HUAWEİ MATE XS ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate X, Kirin 980 işlemcisinden güç alıyordu. Huawei Mate Xs'te ise bu durum değişmiş durumda.Huawei Mate Xs gücünü 5G destekli Kirin 990 işlemcisinden alıyor. Huawei Mate Xs'in ön ekranı 6.6 inç büyüklüğündeyken, arkada yer alan ekran ise 6.38 inç büyüklüğünde. Huawei Mate Xs tıpkı Galaxy Fold gibi yatay bir şekilde katlanıyor ve açıldığında 8 inçlik bir ekran deneyimi yaşatabiliyor. Ayrıca Huawei Mate Xs'in dayanıklılığı Huawei Mate X'e nazaran daha da arttırılmış. Özellikle Huawei Mate Xs'in menteşelerin çok daha sağlamlaştırıldığını söylemek mümkün.

Huawei Mate Xs'in kameralarına gelelim. Huawei, kamera tarafında Leica olan ortaklığını Huawei Mate Xs'te de devam ettiriyor. Mate Xs'in ana kamerası 40 MP çözünürlüğünde ve geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekebilmeyi sağlıyor. Diğer kamera 8 MP telefoto + 16 MP Ultra geniş açılı olarak görev yapıyor. Tüm bu kameraların yanında 3D derinlik sensörü de Huawei Mate Xs'te yer alıyor.Huawei Mate Xs, ana kamerası ile 45x zoom yapabiliyor. Mate Xs'in bataryası ise Mate X'e göre oldukça büyümüş durumda.4500 mAh'e çıkartılan bataryaya 55W hızlı şarj desteği de gelmiş.